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嘉義子弟世大運表現亮眼　射箭、網球雙奪牌

▲▼ 世大運嘉義子弟表現亮眼！翁章梁熱情接待楊宗翰、吳芳嫺之母親 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 世大運嘉義子弟表現亮眼！翁章梁熱情接待楊宗翰、吳芳嫺之母親 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「第31屆成都世界大學運動會」日前落幕，我國奪下10金17銀19銅，獲獎紀錄創歷年最高。其中嘉義縣子弟表現優異，射箭選手楊宗翰在男子組反曲弓團體賽中脫穎而出奪得銀牌，網球好手吳芳嫺以出色實力在女雙、混雙、女團摘下三金。翁章梁縣長今(30)日親自接待楊宗翰選手與吳芳嫺選手的母親，分別致贈獎助金2萬元並合影留念，期望兩位選手繼續為嘉義縣爭光。

▲▼ 世大運嘉義子弟表現亮眼！翁章梁熱情接待楊宗翰、吳芳嫺之母親 。（圖／嘉義縣政府提供）

反曲弓國手楊宗翰為鄒族山美部落子弟，十年前曾在校園社團中接觸射箭，七年前開始接受正規比賽培訓，目前就讀中正大學，去年代表本縣參加全民運動會獲男子組原野射箭反曲弓個人對抗賽第4名及混合組原野射箭反曲弓混雙賽第6名，本次賽事為個人首次入選國手，最終獲得銀牌。

▲▼ 世大運嘉義子弟表現亮眼！翁章梁熱情接待楊宗翰、吳芳嫺之母親 。（圖／嘉義縣政府提供）

楊宗翰說，訓練與比賽時都會提醒自己要把握機會，目前正在為下周的選拔賽積極訓練，期望自己順利通過選拔，前往國家運動訓練中心受訓，並拿到明年參加奧運的門票，也期望自己能夠在若干年後能成為一名優秀的教練，繼續培育新一代的年輕選手。

▲▼ 世大運嘉義子弟表現亮眼！翁章梁熱情接待楊宗翰、吳芳嫺之母親 。（圖／嘉義縣政府提供）

網球國手吳芳嫺出生在嘉義縣大林鎮，8歲開始接觸網球，從此開啟15年的練球生涯，在本次賽事奪下網球女雙、混雙、女團3金的優異成績。

吳芳嫺的母親指出，芳嫺是非常獨立的人，總是一人出國參賽，因此自己從不干涉她的練習狀況，也不會給她壓力。目前芳嫺將選手重心放在職業賽事，現在正在美國參加美國網球公開賽，未來會支持女兒出席亞運與奧運，也會繼續陪伴她的選手之路。

翁章梁表示，競技體育之路非常艱辛，要站在世界性的舞台與來自各國的體育好手競爭，除了展現選手對體育項目的熟練度，也十分考驗選手自身的抗壓性。看見嘉義子弟能獲得出色的成績是一件光榮的事，今日透過獎助金鼓勵兩位選手，期望兩人在未來繼續發光發熱。

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