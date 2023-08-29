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嘉義縣登革熱本土確診8例 　完成1053戶化學噴消

▲▼ 嚴防登革熱 嘉義縣動員孳清查核超過千人次、完成逾千戶 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼嘉義縣嚴防登革熱，動員孳清查核超過千人次、完成逾千戶 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣目前累計登革熱本土確診8例，分別為竹崎3例、梅山4例、大林1例，縣府團隊連結鄉鎮市公所全力防守，持續動員進行孳生源清除與查核監測，將監測至9月24日，迄今完成1053戶化學噴消。

▲▼ 嚴防登革熱 嘉義縣動員孳清查核超過千人次、完成逾千戶 。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁呼籲，配合防疫措施，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，如查獲陽性點，經複查未改善，將依傳染病防治法裁罰最高1萬5000元，目前已開立1張裁罰單。

▲▼ 嚴防登革熱 嘉義縣動員孳清查核超過千人次、完成逾千戶 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局長趙紋華表示，嘉義縣自發生本土確診案例以來，每2周召開跨局處應變會議，凡接獲NS1陽性通報，立即啟動孳生源清除及化學防治措施，嚴守每案監測31日，持續與鄉鎮市公所應變小組針對空屋(戶)、空地等困難聯繫案件進行檢討及研擬因應措施。

尤其化學噴消期間，屢有民眾抗拒、威脅及恐嚇，影響防治進度，為防堵疫情，所有人員積極衛教及安撫，動員衛教孳清除及查核人力，超過上千人次，完成1053戶及58處空地、車庫及地下道等化學噴消，嘉義縣全力防堵疫情，守護縣民健康，趙紋華提醒鄉親，務必配合防疫政策，以免違規受罰。

衛生局說明，國內登革熱疫情持續延燒，已有14個縣市發生本土確診案例，嘉義縣民眾生活圈緊鄰雲林、台南地區，頗受疫情威脅，通報確診個案足跡有11例，尤其確診8例皆有疫區活動史。

提醒民眾，非必要減少出入疫區，平時應做好防蚊措施，家中安裝紗窗(門)，使用捕蚊燈或(電)蚊香，出外儘量穿淺色長袖衣褲；如出現頭痛、發燒、眼窩痛等症狀趕緊就醫，務必配合防疫政策，防治登革熱落實「巡、倒、清、刷」清除孳生源，相關資訊可至嘉義縣衛生局網站查詢。

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