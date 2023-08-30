預防腸病毒！嘉義縣籲勤洗手　校園落實清潔消毒

▲▼ 嘉義縣衛生局嚴防腸病毒蔓延，籲校園落實清潔消毒 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

今(30)日為全國各校開學日，由於腸病毒仍處於流行期，校園群聚風險增加，為防堵校園疫情發生，嘉義縣衛生局針對腸病毒重點宣導，家長與學童都務必注意衛生，落實勤洗手習慣，可使用500PPM（將漂白水以清水稀釋 100 倍）漂白水消毒環境，擦拭環境物體表面（門把、課桌椅、餐桌、柵欄及樓梯扶把等），避免疫情擴散。

依疾病管制署監測資料顯示，今(112)年全國腸病毒感染併發重症共9例，其中有1例死亡，8月20至26日全國腸病毒門急診就診計12,030人次，嘉義縣就診人數則有155人次，較前一週提升42.4%，且已連續四週上升，截至8月29日止，共有92班停課，目前尚有8個班級停課中，衛生局呼籲，家長要留意家中幼童健康情形，如出現喉嚨痛、腹瀉、發燒或手腳出現紅疹水泡等症狀，極有可能感染腸病毒時，請盡速就醫。

衛生局長趙紋華說，當兒童出現疑似腸病毒症狀時應立即就醫，遵照醫師建議在家休息，並與其他嬰幼兒適度區隔，落實洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，生病期間不要到校園、安親班或其他擁擠的公共場所活動，降低傳播病毒的機會。

衛生局強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，嬰幼兒感染腸病毒後的7天內，家長與其他照顧者要特別注意病情變化，如家中嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐(無故驚嚇或全身肌肉突然收縮)、持續嘔吐與呼吸急促、心跳加快等腸病毒病徵，請儘速送到大醫院接受治療，掌握治療黃金時間。