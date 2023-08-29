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因應蘇拉颱風來襲　嘉義縣長翁章梁視察抽水站召開整備會議

▲▼ 蘇拉颱風來襲 翁章梁視察抽水站、召開整備會議 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 蘇拉颱風來襲 翁章梁視察抽水站、召開整備會議 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中颱蘇拉颱風來襲，中央氣象局28日發布海警，下午發布陸警；嘉義縣政府嚴陣以待，不敢輕忽，29日縣長翁章梁先至民雄鄉視察大崎抽水站整備情形，傍晚旋即集結縣府各局處召開整備會議。

▲▼ 蘇拉颱風來襲 翁章梁視察抽水站、召開整備會議 。（圖／嘉義縣政府提供）

蘇拉颱風於30、31日影響最劇，範圍主要為南部山區及東部區域，嘉義縣政府目前已完成水門、抽水站及滯洪池定期檢查工作，並每月定期保養；此外，已完成縣內各項整備措施，包括264座抽水站及546座水門整備、抽水站前池及23座大型滯洪池降至最低水位、228台移動式抽水機調度，另外防汛物資有砂包20,000個及太空包2,000個。

▲▼ 蘇拉颱風來襲 翁章梁視察抽水站、召開整備會議 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁縣長特別指示，水利處同仁務必確保各項水利設施正常運作，以保障颱洪期間縣民生命財產安全；同時，他也別提醒面對颱風來襲，除公部門組織動員、挹注防災能量、整備資源外，民眾在颱風期間應提高警覺，盡量避免出門，留意自身安全，平安度過危機。

▲▼ 蘇拉颱風來襲 翁章梁視察抽水站、召開整備會議 。（圖／嘉義縣政府提供）

智慧防災部分，目前嘉義縣轄內共有244組淹水感知器設置於各鄉鎮社區，可即時回傳社區積淹水情形；228部移動式抽水機全數配置GPS車載機，可立即掌握調度位置及運作情形；縣府已介接轄內125座抽水站運轉訊號，而滯洪池、防潮閘門及區域排水也已建置水位站105處，可快速掌握相關水利建造物運轉情形。

▲▼ 蘇拉颱風來襲 翁章梁視察抽水站、召開整備會議 。（圖／嘉義縣政府提供）

因應蘇拉颱風可能帶來豪雨及強陣風，嘉義縣政府已要求施工廠商對於轄內在建工程應做好防颱措施、夜間警示、防汛缺口及執行防汛整備計畫，以避免倒塌及相關意外。

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