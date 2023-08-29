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「2023前進大南方」論壇 　嘉義縣談工業農業不衝突發展

▲▼ 南部五縣市首長齊聚 翁章梁暢談嘉義轉型契機 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 南部五縣市首長齊聚 「2023前進大南方」論壇 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2023前進大南方」論壇在臺南沙崙綠能科技示範場域舉辦，嘉義縣長翁章梁到場參與，發表專題演講。論壇匯聚南部縣市首長，包括嘉義縣長翁章梁、高雄市長陳其邁、臺南市長黃偉哲、澎湖縣長陳光復，以及屏東縣副縣長黃國榮，五人共同探討城市永續治理、科技南進、產業生態革新等議題，隨後由今周刊董事長謝金河主持對談，共同討論大南方發展未來。

▲▼ 南部五縣市首長齊聚 翁章梁暢談嘉義轉型契機 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 翁章梁暢談嘉義轉型契機 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，嘉義縣在過去常被形容為大隻雞晚啼，自從他就任後，正好遇上中美貿易戰所引發的全球供應鏈重組，與臺商回流的機會，嘉義縣轉型之路也就此開始。過程中充分利用縣內7千餘公頃的台糖土地，以科技環保理念進行發展，著重淨零碳排和永續性，特別指示縣內產業園區應秉持低汙染、低耗能、低耗水，以及高產值等，三低一高原則，讓工業與農業同時發展，且互不衝突。

▲▼ 南部五縣市首長齊聚 翁章梁暢談嘉義轉型契機 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁進一步指出，嘉義縣積極爭取嘉義科學園區，並在今年五月正式動土，未來可串聯南臺灣科技產業廊帶，以軟帶硬幫助在地產業發展，未來還能跨界跨業結合。

無人機產業目前也是嘉義縣發展重點，蔡英文總統去年八月親自至嘉義縣，為亞洲無人機AI創新應用研發中心揭牌，宣示無人機國家隊在嘉義。縣府目前邀請44個產官學研單位進駐研發中心，未來還能與中科院主導的民雄航太園區合作，讓嘉義縣成為無人機產業群聚中心。

翁章梁同時表示，嘉義縣在農業方面持續追求創新，大力推動智慧農業，建立示範和展示成果，吸引農民升級科技設備，不僅降低務農的門檻，也吸引大批青農返鄉深耕，縣府目前已開辦三屆國本學堂，透過課程讓青農更了解農業，進而產生更多農業可能性。翁縣長說，自己上個月也從日本回來，此行主要目的是推廣嘉義鳳梨，目前成功打入日本丸久超市，接下來還會前往沖繩，推廣嘉義縣精品咖啡，期望能在國際舞台展現嘉義縣的農業魅力，促進更多的農產品銷售。

翁章梁總結，嘉義縣正以軟帶硬的方式，在大南方科技廊帶產業門戶上邁出關鍵一步，鼓勵更多鄉親一同加入產業轉型，見證嘉義縣從傳統農業縣轉型為充滿希望的農工大縣。

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