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桃園市復興區長任內病逝　國民黨市黨部徵召議員陳瑛參與補選

▲國民黨市黨部主委黃敏恭（左）與黃國園黨部主委蔡忠誠（右）等提名小組今天決議徵召現任市議員陳瑛角逐復興區長補選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨市黨部主委黃敏恭（左）與黃國園黨部主委蔡忠誠（右）等提名小組，今天決議徵召現任市議員陳瑛角逐復興區長補選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市原住民自治區復興區長游正英於8月6日不幸病逝，市選委會依規定要在3個月內完成補選，其中復興區代表會主席張倉豪與市議員陳瑛表達爭取參選區長補選意願；國民黨桃園市黨部今（30日）天上午召開區長補選提名小組會議，會中通過提名市議員陳瑛代表國民黨參選復興區長補選，原本有意參選的復興區代表會主席張倉豪，以團結為重放棄參選禮讓陳瑛出馬角逐。

桃園市黨部今天上午召開復興區第3屆區長補選提名小組會議，會中通過提名市議員陳瑛代表國民黨參選復興區長補選。原本包括復興區代表會主席張倉豪及市議員陳瑛表達參與補選意願，一度讓區長補選陷入僵局，經市長張善政、市議會議長邱奕勝與市黨部主委黃敏恭多次協調，復興區代表會主席張倉豪表達國民黨一定要團結不能分裂之立場，幾經思考後同意顧全大局，禮讓陳瑛代表參選。

▲國民黨市黨部提名小組今天決議徵召現任市議員陳瑛角逐復興區長補選。（圖／國民黨桃園市黨部提供，翻攝自陳瑛臉書）

▲國民黨市黨部提名小組今天決議徵召現任市議員陳瑛角逐復興區長補選。（圖／國民黨桃園市黨部提供，翻攝自陳瑛臉書）

桃園市黨部主委黃敏恭、黃國園黨部委主蔡忠誠與提名小組討論後，根據先前達成之共識，小組成員決議建議徵召桃園市議員陳瑛代表國民黨參選復興區長補選，並陳報中央黨部，建議徵召市議員陳瑛代表參選復興區區長補選。

黃敏恭表示，非常感謝復興區民代表會主席張倉豪為國民黨團結與大局著想禮讓，也十分贊許已擔任四屆山地原住民議員陳瑛，多年來為爭取原住民權益及福利努力不懈，相信一定能夠獲得復興區選民的支持。

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