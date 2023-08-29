盜病患個資申辦「動滋券」網拍　詐團勾結醫院客服！主嫌收押

▲台中市林新醫院林姓客服人員勾結詐騙集團，盜用病患個資深請體育屬核發動滋券，再透過拍賣網站販售牟利案。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署今年偵辦一起詐騙案，其中主嫌考姓男子涉嫌在網路上販售教育部體育署發送「青春動滋券」，檢警深入追查後查出，考嫌勾結中部知名某醫院林姓客服人員，透過職務之便以手機偷拍醫院內部資料系統病患個資近700筆，再透過動滋券申辦方式成功申辦49筆，在網路販售圖利；桃檢偵結依詐欺、偽造文書、違反個資法等罪嫌將考嫌與林姓客服人員與同案張姓男子起訴，檢方認為考、林2人盜用個人資料，嚴重損及被害人權益且濫用政府設立動茲券之美意，建請法院從重量刑，考嫌經檢方向桃園地院聲押獲准。

桃檢指出，檢察官賴穎穎今年7月中旬指揮刑事局偵六隊、中壢警分局查獲27歲考姓男子為主之詐騙集團，檢察官深入追查後發現，考姓主嫌手中握有中部某醫院流出大量病患個資，經追查後發現，係醫院內部26歲林姓客服員利用職務之便，以手機偷拍醫院內部系統資料庫之病患個資，選用90年次至96年次之病患個滋，再私下傳送給考嫌，利用醫院病患個資申請文化幣，但因文化部需雙證件而未遂，後來發現教育部體育署核發「青春動滋券」之程序，僅需輸入姓名、身分證字號、出生年月日等資料，再加上手機號碼或電子信箱驗證後即可申辦成功之漏洞，由林女提供病患個滋資料申辦成功，考嫌再冒用林女提供之病患個資大量申辦動滋券。

檢察官查獲上情後，同年7月25日指揮刑事局、中壢警分局持法院核發之搜索票，前往中部某醫院搜索，另外在中壢區地區查獲19歲的共犯張姓男子到案，檢警深入清查該醫院流出之病患個資數量，發現該院林姓客服員洩漏病患個資共計696筆，其中48筆已遭冒用並成功申請動滋券，並在網路上販售牟利。

桃檢表示，考姓與林姓客服人員到案後，檢方就林女、考姓與張姓男子涉犯詐欺、偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌提起公訴。此外，檢方認被告等惡意盜用個人資料，嚴重損及被害人權益並濫用政府設立動滋券美意，惡行非輕等情，建請法院從重量刑，向地院聲請羈押考嫌獲准。

桃檢強調，近來詐騙猖獗，嚴重影響人民生活及財產安全，桃檢呼籲不論公、私部門，均應建立完善之資安規劃與保密措施，避免個人資料及機敏資訊外流，桃檢將遵循行政院今年5月4日通過之「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，積極查緝詐欺犯罪，以維護國人權益。