淡水里長病逝8月補選！　士檢召開補選查察座談會：維護公平、公正

▲新北市淡水區屯山里里長下將進行補選，士林地檢署前往淡水警分局召開檢警調選前查察聯繫會議。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區屯山里9月2日將舉行第4屆里長補選，為確補選過程公平、公正，士林地檢署超前進行選舉查察部署，除由顏迺偉檢察長召集署內分工專責辦理補選、賄選查察及暴力等防制等事宜外，更指派陳彥章主任檢察官率同專責查察檢察官劉畊甫，到淡水警分局與新店調查站等單位，召開補選選前查察聯繫會議。

淡水區屯山里原任里長李永清，今年6月不敵病魔離世，留下任期3年，依公職人員選舉罷免法，9月2日將進行里長補選。由於去年選舉期間，該里一名李姓候選人以高粱酒買票賄選，士院審結，依違反《公職人員選舉罷免法》判決有期徒刑1年10月，緩刑3年，期間付保護管束，並向公庫支付10萬元，提供40小時勞務，褫奪公權3年。

士林地檢署為加強反賄，本月9日指派陳彥章主任檢察官（身兼明年大選查察賄選及暴力執行小組執行秘書）率同專責查察檢察官劉畊甫前往淡水警分局，督導該分局、新店調查站共同召開屯山里里長補選選前查察聯繫會議，聚焦 討論嚴密防制賄選、防範暴力等不法手段介選的具體策略與查緝規劃，務求有效遏阻選舉犯罪，維護純淨補選環境。

會議中陳彥章主任檢察官及劉檢察官，針對本次補選選舉查察重點與有效策略進行說明，淡水分局長陳保緒則強調警方全力防止賄選不法決心，並由偵查隊長進行選情分析及查賄制暴工作報告，再繼由新店調查站針對相關議題提出過去經驗分享，彼此充分交流查辦選舉案件心得與意見交換。

陳彥章主任檢察官與會中也特別轉達顏檢察長提示，有鑑於本次補選選區屬於鄉村型聚落，去年九合一選舉時曾發生賄選案件，因此檢警調等查賄團隊切不可掉以輕心，均須縝密蒐證、鍥而不捨查辦到底。

而明年（113年）第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉也即將到來，士檢率同轄內查察機關，針對各類選舉案件，秉持「三項強韌策略、六大策進作為」所提示要領，全面啟動賄選查察，面對不法行為介選，採取最迅速、有效的預防作為與反制措施，期能經由公私協力，共同遏止選舉不法，達到選賢與能的目的。