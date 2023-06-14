國民黨正式通過徵召姚正玉參選立委　打一場下架民進黨的選戰

▲國民黨中常會14日正式通過徵召姚正玉（右1），參加台南市第三選區立委選舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨中常會14日正式通過徵召姚正玉，參加台南市第三選區立委選舉，姚正玉表示，這是一份榮譽，更是一份責任，將全力以赴，2014打一場「要正義」、「下架民進黨、活絡大台南」的勝戰。

姚正玉表示，此次選戰訴求「正義」，雖然有些八股，但套一句韓劇「造后者」中的一句競選口號「沒有正義的權力是暴力、沒有權力的正義沒有意義」。綠色執政在台南30年，市府、議會、立法院的發言權都由一種聲音獨大、同一批人主掌，這幾年的爐渣案、光電案、槍案、治安事件、工程弊案，已讓台南市民逐漸失去信心和耐性。

姚正玉說，去年底的市長選舉，謝龍介主戰，已看到曙光；這次總統和立委選舉，攸關我們的安全、生活與下一代未來，這是一場捍衛中華民國、守護台灣的選舉，是一場戰爭與和平的抉擇之戰，她決定承擔這項重責大任，攜手理念相同的鄉親同胞，下架民進黨，為台灣找出路。

姚正玉指出，此次在第三選區北區安南區參選，對手是布局市長的資深立委、是地方服務近30年的認真民代，她的參選被認為是「小蝦米戰大鯨魚」，但戰士沒有選擇戰場的權力，既然上場就全力以赴，打出信念與價值，相信大家同心協力、一棒接一棒，台南的綠色高牆終究會被推倒。