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北斗鎮長補選風雨中投票！　5人角逐...結果最快1730出爐

▲彰化北斗鎮長補選在地小吃力挺。（圖／記者唐詠絮攝）

▲小吃力挺鎮長補選返鄉投票持票根兌換咖啡。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

被政壇視為總統大選前哨戰，北斗鎮長補選今天在風雨中舉行投票，有5人參選戰況激烈，當地香菜咖啡業者、鴨肉飯及水果飲料店也發起鎮民返鄉投票，持公共運輸票根即可「免費吃」，再加上父親節將屆，預估投票率大約落在4成5，誰能搶下鎮長寶座，最快5點30分即可揭曉。

▲彰化北斗鎮長補選在地小吃力挺。（圖／記者唐詠絮攝）

今天北斗補選，檢方坐鎮指揮，警方也繃緊神經，選舉人數共27,105人，有30個投開票所，為了確保選舉過程中的合法性和公正性，候選人各推派外監人員，以確保每個里的投開票所正常運作，但選務人員預估投票率恐不如預期，投票率大約落在4成5。

▲彰化北斗鎮長補選在地小吃力挺。（圖／記者唐詠絮攝）

今天上午一名從桃園市搭乘高鐵返回彰化北斗的婦人，在投票後立即前往「香菜咖啡」，也有從高鐵南港站換了一杯熱騰騰的咖啡，甚至還有大學生返鄉投票，先換了咖啡再騎車到鴨肉店、一碗現做的滿滿的鴨肉飯、現打的新鮮火龍果汁全呈在眼前，直呼真的太讚了。

▲彰化北斗鎮長補選在地小吃力挺。（圖／記者唐詠絮攝）

業者說，今年利用補選這個難得的機會發起免費兌換活動，進行得有些倉促，應該串聯更多店家，共同響應，也鼓勵更多住在外地的北斗鄉親，返鄉投票，也可以一起度過父親節。

投票即將在4點結束，最快將於5點30分即可揭曉，彰化縣選委會今天除了北斗鎮長補選，同步進行的還有彰化市福山里長補選、接下來社頭鄉廣福村長蕭建元因涉賄選被判當選無效，和美鎮好修里長陳信義、二水鄉源泉村長張鈞雲、員林市浮圳里張玉堅等人因病過世，也將擇期舉辦補選作業。

▲彰化北斗鎮長補選在地小吃力挺。（圖／記者唐詠絮攝）

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關鍵字：

北斗鎮長補選投票香菜咖啡

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