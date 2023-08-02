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媽祖前斬雞頭！北斗鎮長候選人楊麗香發誓：有買票禍延子孫

記者唐詠絮／彰化報導

北斗鎮長補選倒數3天，綠營候選人江熊一楓，相繼獲總統蔡英文、副總統及行政院正副院長相挺，鴻海創辦人郭台銘及民眾黨主席柯文哲也支持另一名候選人顏宏麟，而前鎮長楊麗香則是孤軍奮戰，她今天為了一紙文宣，站在媽祖婆面前，「斬雞頭」發誓絕對不買票清白參選，延續入獄丈夫李玄在政績。

▲北斗鎮長候選人楊麗香斬雞頭明示沒買票。（圖／記者唐詠絮攝）

▲北斗鎮長候選人楊麗香斬雞頭明示沒買票。（圖／記者唐詠絮攝）

李玄在一家被稱為「北斗第一家族」，父親李順銘12年前就曾當選北斗鎮長，不過後來因親友涉嫌買票，李順銘被判當選無效。後又推出李順銘的媳婦楊麗香搶下鎮長大位，接著李玄在當選鎮長，今年5月間因涉嫌關說犯貪污案被解職、判1年10月有期徒刑、褫奪公權2年確定，入監執行。

北斗小鎮再度面臨鎮長補選，瞬間成為總統大選前哨戰全國政壇矚目焦點，有民進黨候選人江熊一楓、前鎮長洪叁民、前鎮長楊麗香、前北斗國中家長會長顏宏霖、以及商界人士林政興等人角逐，候選人造勢場合，也如同選總統規模激烈。

▲北斗鎮長候選人楊麗香斬雞頭明示沒買票。（圖／記者唐詠絮攝）

今天凌晨楊麗香在臉書向候選人下戰帖，要大家上午10點到媽祖前面斬雞頭發誓，不買票清白參選，若買票將禍延後代子孫， 她個人帶了菜刀及2隻素雞，斬下雞頭自清。

江熊一楓反諷，北斗鎮長改選第一次是因為李氏家族賄選、這一次又因為貪污入獄改選，斬雞頭沒有實質意義，向楊喊話應該向選民道歉。顏宏麟競辦則強調，文宣內沒有指名道姓，希望5名候選人都不買票，也沒有必要隨著楊麗香起舞。

▲北斗鎮長候選人楊麗香斬雞頭明示沒買票。（圖／記者唐詠絮攝）

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