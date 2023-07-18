「查賄小組」揭牌！彰檢：今年發112萬檢舉獎金

▲彰化地檢查察賄選揭牌。（圖／彰化地檢提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

2024總統及立委大選將於明年1月13日舉行，彰化地檢昨(17)日成立「查察賄選暴力執行小組」，彰化地檢署表示，去年九合一選舉查察，已發出112萬5000元檢舉獎金、有3名議員獲判當選無效，另外即將於8月5日舉行的北斗鎮長補選已收到4件檢舉情資，也呼籲選舉人切勿以身試法，應遵守行政中立原則。

▲北斗鎮長補選彰檢進駐。

彰化地檢署昨日在大門舉行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，揭牌同一時間，檢察官姚玎霖、蔡勝浩因查賄績效優良，正在最高檢察署受頒「查察妨害選舉特殊績優人員」獎項。

彰化地檢署檢察長張曉雯指出，去年九合一大選陸續有6人議員、多名村長及民代等人獲判當選無效，已發出112萬5千元檢舉獎金，而去年迄今累計過往的檢舉賄選獎金更高達613萬7,500元。

張曉雯進一步指出，另外補選北斗鎮長、彰化市福山里長補選即將於8月5日進行投票，員林市福山里長補選也將於8月底進行，張曉雯說，已經收到4件檢舉情資，已指派多名查賄經驗豐富檢察官，專責駐點，與彰化縣「警調廉移」各平台機關聯手，進行查察布局，全程近距離監控選舉活動。

張曉雯並強調，這次總統及立委大選，將針對賄選、暴力、假訊息、選舉賭盤及境外資金等干擾選舉之不法犯罪介入選舉列為查察重點，另外這次檢方也製作「反賄系列」短影音，透過IG、臉書、LINE等社群影音媒體播放，宣示查賄反賄即刻全面啟動。