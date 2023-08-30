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邀JR西日本改革人物訪台　交長：安全文化深植台鐵「仍有段距離」　

▲▼交通部長王國材(中)邀請推動JR西日本福知山線事故後改革的關西大學教授安部誠治(右2)、事故遺族代表淺野彌三一(右1)、松本創等關鍵人物訪台，太魯閣號事故家屬代表陳鵬年(左2)、律師陳孟秀(左1)也出席。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材(中)邀推動JR西日本改革的關西大學教授安部誠治(右2)、事故遺族代表淺野彌三一(右1)、松本創等人訪台，太魯閣號事故家屬代表陳鵬年(左2)、律師陳孟秀(左1)也出席。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵明(113)年公司化前夕，交通部邀JR西日本福知山線事故改革關鍵人物來台交流，交通部長王國材表示，JR西日本改革後，事故減少78%，台鐵安全改革有動起來，但將安全文化深植每個員工心中仍有一大段距離，盼透過交流汲取JR西日本經驗讓台鐵安全改革更精進，日本走了18年，或許我們不用這麼久。

交通部選在台鐵公司化前夕，邀請推動JR西日本福知山線事故後改革的關西大學教授安部誠治、事故遺族代表淺野彌三一、松本創等關鍵人物，昨(8月29日)起至9月3日來台交流，在台鐵推動安全改革議題上意見交流，把日本前車之鑑化為台鐵安全改革養分，交通部今也舉辦記者會說明，也邀請太魯閣號事故家屬代表和律師參加。

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交通部長王國材表示，太魯閣事件造成很大傷亡，是很大的遺憾，讓民眾有個安全的環境是交通部要做的一件事情，這幾年推動建立安全管理系統SMS和第三方評鑑制度，但還是不夠，家屬化悲憤為力量，給交通部很大支持，台鐵局明年一月要轉型台鐵公司，謝謝家屬化悲憤為力量成為交通改革最大動力。

王國材表示，JR西日本2005年發生JR西日本發生福知山線事故，造成107人死亡、562人受傷，現在已經18年，罹難者家屬成立4.25網路團體，實際參與和要求JR西日本找到事故原因，推動安全改革工作，歷經挑戰，協助JR西日本落實改革作為。2005年福知山線發生事故，當時JR西日本1年發生133次事故，但到了2021年事故僅29件，經過改革後，事故發生率減少了78%。

不過台鐵安全改革雖起步了，但仍有很長一段路要走，王國材表示，過去雖參考航空的安全管理系統SMS，也做第三方評鑑，台鐵安全這2年多來，雖然仍有故障事故，但事實上安全改革的確有動起來，但大家最在意的是，安全文化要深植每個員工心中，把安全當第一，這部分還有一段很大的距離，開車的人或維修的人都要嚴肅看到自身工作涉及死傷問題，這樣文化應該根深蒂固在每個員工心裡。

▲▼交通部長王國材(中)邀請推動JR西日本福知山線事故後改革的關西大學教授安部誠治(右)、事故遺族代表淺野彌三一、松本創等關鍵人物訪台，太魯閣號事故家屬代表陳鵬年(左)、律師陳孟秀也出席。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材(中)邀請推動JR西日本改革的關西大學教授安部誠治(右)、事故遺族代表淺野彌三一、松本創等關鍵人物訪台，太魯閣號事故家屬代表陳鵬年(左)也出席。（圖／記者李姿慧攝）

王國材指出，JR西日本過去有一些謊言文化，改革18年後還是會發生，這是很漫長改革工作，但應找最有效方式來做，最重要是透過內部管控和自動監督機制，包括SMS系統，推動JR西日本改革的4.25網路外部監督團體發揮很大力量，一開始西日本不怎麼理他們，後來當成夥伴一起推動鐵道改革，未來如何把台鐵安全改革當作一個社會化工作，把對台鐵安全營運有幫助的建議和日本經驗留下來，他們改革走了18年，或許我們不用這麼久。

受邀來台交流、事故遺族代表淺野彌三一在福知山線列車出軌事故中失去妻子、妹妹，二女兒重傷，是罹難者家屬團體4.25網路的代表性人物，他選擇放下追究責任，帶領家屬、專家學者與JR西日本公司，共組檢討會及安全追蹤會議，深入檢討事故根本原因，促使該公司落實提升安全改革，並持續監督該公司徹底改善營運安全。

淺野彌三一表示，福知山線事故後，他失去太太和妹妹，事故發生2年間，他每天都在想他要怎麼辦，很茫然，沒有意識到自己是罹難者家屬，後來慢慢感覺到自己是罹難者家屬，這樣的人生經歷一次就很足夠。

▲▼交通部長王國材邀請推動JR西日本福知山線事故後改革的關鍵人物訪台，圖為事故遺族代表淺野彌三一。（圖／記者李姿慧攝）

▲JR西日本福知山線事故遺族代表淺野彌三一。（圖／記者李姿慧攝）

淺野彌三一說，2年後他才感覺到他還活著，逐漸找回自我，開始思考事故責任，為何會發生，原因為何，因此統合罹難者家屬力量，比起追究責任，他認為更需要找出事故原因，透過專家協助，也因為當時JR西日本兩位社長認真面對和傾聽，才有後續安全追蹤會議，一起找到三個組織問題，盼未來3天能跟太魯閣號事故家屬、台鐵和交通部做更多意見交換。

松本創因擔任記者時認同淺野理念，加入淺野創設的市民團體，將淺野與JR西日本公司共創雙贏過程，寫成《軌道:福知山線出軌事故:改變JR西日本的奮鬥》，松本創說，台鐵明年要公司化，是擺脫官僚文化很重要的關鍵，但並非公司化就能解決問題，民營化後也可能會產生這樣的事故，像JR西日本福知山線就是如此，這樣企業組織文化不是那麼容易改變的。

松本創說，也因此淺野仍致力監督西日本，因為是被害者家屬才有獨特視野和觀點，才能找出問題、講出該講的話，這是一場很漫長的戰鬥，請台灣的受害者家屬請要相信自己的力量，淺野推動鐵道改革社會化的理念跨越海洋和國境到台灣，希望台灣可以得到很多經驗。

▲▼太魯閣號事故家屬代表陳鵬年(右)、律師陳孟秀(左)。（圖／記者李姿慧攝）

▲太魯閣號事故家屬代表陳鵬年(右)、律師陳孟秀(左)。（圖／記者李姿慧攝）

監督JR西日本改革的關西大學教授安部誠治則表示，大家都有共通理念，希望比起今天，明天會更好，社會朝向更好方向，鐵路服務最重要的就是安全，提供零事故交通環境給所有使用者；日本鐵路每天實際班次是全世界最高的，1960年代平均有100名民眾會在鐵路事故喪生，福知山線脫軌事故發生後，就再也沒有發生一次大量幾十名民眾喪生事故，是何原因讓安全大幅提升，未來4天將與台鐵詳細討論。

太魯閣號事故罹難者家屬代表陳鵬年表示，今年4月到日本考察日方改革經驗時，日本罹難者家屬提到一句話，讓他感觸很深，他們說，無論JR西日本多進步和多完善，永遠都無法達到家屬要求，因為沒有人願意接受他們帶走這麼多無辜性命。陳鵬年強調，太魯閣號罹難者家屬和他也希望台鐵不要害怕改變，有改變才有機會。

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