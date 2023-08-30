降不下來！上半年交通事故奪259條人命　交部點名台中死亡增最多

▲交通部長王國材主持道安會報，公布最新交通事故統計。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為洗刷行人地獄汙名，6月底起加重不讓行人罰款，不過交通部今(30日)公布最新交通事故統計，今年6月交通死亡達259人，增加4%，行人死亡又增17人，雖較去年同期增加5人，但為今年最低，已出現下降趨勢。交部也點名交通事故死亡台中市績效最差，6月增加19死。

交通部今公布最新交通事故統計，今年6月交通事故達3萬3453件，比去年同期增加5769件，增幅為20.8%；死亡259人也增加10人，成長4%；受傷4萬4649人，增加8084人受傷，多出22.1%。其中6月機車死亡173人，減少13人；酒駕造成死亡19人，減少5人；高齡者死亡110人，增加15人；另行人死亡17人，增加5人，大幅成長41.7%。

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今1到6月行人死亡及受傷則有下降趨勢，其中行人死亡人數1到3月微幅下降，4到6月下降幅度加大，1月死亡人數為40人，6月則降至17人，為至今最低。另行人受傷部分，自3月開始呈現下降趨勢，1月受傷人數為1768人，至6月為1209人。

交通部長王國材表示，雖今年6月行人死亡增加5人，但今年1月行人死亡有40人，2月降為33人，3月30人，4月31人，5月降至22人，6月更降到17人，顯示行人死亡今年的趨勢一直下降，未來將持續努力。

不過針對今年1到6月整體交通事故死亡259人，比去年同期增加10人，王國材坦言，今年要達到交通死亡降低5%目標，下半年要很努力，這也是為何要通過行人交通安全工作綱領，各部會中央和地方都要動起來，目標希望2030年交通事故降低3成，行人事故2030年降低一半。

▲交通部長王國材主持道安會報，公布最新交通事故統計。（圖／記者李姿慧攝）

交通部也公布個縣市6月道路交通事故死亡情況，點名台中績效最差，桃園績效最佳。交通部表示，死亡人數以台中增加19人最多，機車死亡也以台中增加14人最多；高齡者仍以台中增加5人最多，酒駕死亡則以嘉市增加3人最多。6月單月則以桃園表現較佳，其整體死亡減少13人、行人減少2人、機車減少12人，高齡死亡以新北減少4人最多，酒駕死亡以彰化減少3人最多。

另外今年1月到6月整體道安績效，表現較不佳的縣市，死亡人數以台中增加36人最多，行人死亡以台北增加9人最多，機車死亡以台中增加35人最多，高齡者死亡以屏東增加14人最多，酒駕死亡以台南增加6人最多。表現較佳的縣市包括新北及高雄和桃園。

行政院日前也通過「道路交通安全基本法」草案，王國材表示，日本在1970年訂定交通安全基本法，當時交通事故有1萬6765人死亡，基本法推出後全國動員，2021年死亡減少為2636人，降低84.3%，非常有成效，若本會期通過後，最快明年1月道安會報將提高層級，由行政院長召集學者專家、相關部會、直轄市首長組成，推動和督導全國交通安全事務。

王國材說，短期改善部分，預計直轄市200處、非直轄市200處、行人地獄200處等共600處急迫改善的重要，9月15日將全面盤點推動改善外，明(113)年起連4年編列400億元推動人行安全計畫。此外，特別預算補助TPASS通勤月票至114年底後，將持續用公務預算編列補助，鼓勵搭乘安全的公共交通運具，可減少交通事故傷亡。