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借鏡日本改革經驗！罹難者家屬喊話台鐵　「改變才有機會」

▲▼太魯閣號事故家屬代表陳鵬年(右)、律師陳孟秀(左)。（圖／記者李姿慧攝）

▲太魯閣號事故家屬代表陳鵬年(右)、律師陳孟秀(左)。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵明(113)年元旦將公司化，交通部邀JR西日本福知山線事故改革關鍵人物來台交流，盼將日本經驗化為台鐵安全改革養分，台鐵太魯閣號罹難者家屬代表陳鵬年表示，台鐵問題盤根錯節，包括文化、制度體制、人員橫向溝通等，與JR西日本有許多相似之處，盼台鐵「不要害怕改變，因為改變才有機會」。

交通部邀JR西日本福知山線事故改革關鍵人物來台，也包括專家學者和遺族代表，與交通部、台鐵、學者和太魯閣號罹難者家屬意見交流，太魯閣號罹難者家屬代表陳鵬年說，他在太魯閣事件中失去一個妹妹和4歲女兒，自己也是列車上乘客和傷者，事發之後，他想，他能替離開的家人做些甚麼、能改變甚麼。

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陳鵬年說，這2年多來，他看到參與JR西日本改革的松本創出版《軌道:福知山線出軌事故:改變JR西日本的奮鬥》這本書，了解福知山線事故原因和如何改變的歷程，也因為如此，今年4月跟太魯閣眼淚家屬、律師前往日本交流，也拜訪JR西日本福知山線事故家屬代表，無非是希望借鏡過去日本安全改革經驗交流。

陳鵬年說，那幾天行程當中，日方一直鼓勵他們在台鐵安全改革這條路可以持續下去，福知山線和台鐵普悠瑪號或太魯閣號事件，一連串相似重大事故，這只是結果，台鐵裡面很多盤根錯節問題，包括文化制度體制、人員橫向溝通等，這2年慢慢了解台鐵過去這些問題與JR西日本事故問題有很多相似之處，而到日本參訪時，令他印象深刻的是，JR西日本不諱言承認他們錯誤，願意和整體員工徹底深刻檢討，希望重拾民眾信心。

JR西日本將事故現場規劃為紀念園區「祈禱之森」，陳鵬年說，「祈禱之森」創建過程花5年，長時間跟家屬溝通、傾聽、協調才完成，每年也有追思活動，裡面留存一封封寄不出的信，是在世的家人要寄給離世的至親，看在曾經受難家屬當下感觸是很深的，這些信都是離世的家人永遠都看不到的。走訪該紀念園區，給他們很大收穫，台鐵也要設置安全教育館，紀錄過去大大小小事故，並保存太魯閣號事故車廂，有大的警惕和教育意義。

▲▼交通部長王國材(中)邀請推動JR西日本福知山線事故後改革的關西大學教授安部誠治(右)、事故遺族代表淺野彌三一、松本創等關鍵人物訪台，太魯閣號事故家屬代表陳鵬年(左)、律師陳孟秀也出席。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材(中)邀請推動JR西日本福知山線事故後改革的關鍵人物訪台，太魯閣號事故家屬代表陳鵬年(左)也出席。（圖／記者李姿慧攝）

陳鵬年說，日本家屬提到一句話讓他感觸很深，無論JR西日本多進步和多完善，永遠都無法達到家屬要求，因為沒有人可以承受家人犧牲這種悲劇，罹難者家屬和他也希望台鐵不要害怕改變，有改變才有機會。

太魯閣的眼淚委任律師陳孟秀則表示，此次台日交流的場合讓她想到日本古老的技藝「金繕」，無論是淺野先生或太魯閣的眼淚家屬們，他們致力於鐵路安全改革的心，就像修復器瓶的金粉與一道道金痕，讓器瓶更加堅固與美麗。

陳孟秀說，在家屬們的堅持下，此次交流不只是跨國的，同時也綜合民間力量與官方投入，具有台灣鐵道史上的重要意義。她同時表示要肯定王國材部長的促成，因為王部長了解到「家屬不是台鐵安全改革的阻力，而是助力」，並成立以家屬為核心的外部監督組織，未來太魯閣的眼淚也將毫不鬆懈地監督台鐵、交通部，期許給國人一條安全回家的路。

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