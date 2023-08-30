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成立外部委員會監督台鐵改革　罹難者家屬、前交長都是成員

▲▼交通部長王國材(中)邀請推動JR西日本福知山線事故後改革的關西大學教授安部誠治(右)、事故遺族代表淺野彌三一、松本創等關鍵人物訪台，太魯閣號事故家屬代表陳鵬年(左)、律師陳孟秀也出席。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材(中)邀請推動JR西日本福知山線事故後改革關鍵人物訪台。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵明年元旦掛牌公司化，推動安全改革沒有終點，有鑑於推動JR西日本改革、罹難者遺族成立的4.25網路外部監督團體發揮很大力量，交通部長王國材表示，他也邀請交通部前部長賀陳旦與太魯閣號罹難者家屬代表陳鵬年、秦櫻華成立「台鐵安全改革監督委員會」外部單位，有13位成員，將監督台鐵改革進度。

王國材表示，近日已成立「台鐵安全改革監督委員會」，有13位成員，包括罹難者家屬、學者專家等人，召集人為罹難者家屬代表陳鵬年、秦櫻華，另一位召集人為交通部前部長賀陳旦，交通部和台鐵都會參加委員會會議並報告改革進度，台鐵和交通部會全力投入和借助這樣的力量進行台鐵安全改革。

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王國材說，這些外部學者專家或罹難者家屬，雖然是監督也是協助台鐵安全改革力量，但也是台鐵改革的力量，未來改革中碰到困難，將是支持改革的助力，改革路途充滿挑戰困難，有外部力量協助很重要，台鐵局、鐵道局和交通部都會參加監督委員會會議，針對改革過程中的每一項進度和成果進行報告，外部專家和學者、家屬等建議，都納入改革一部分，期待台鐵內外同時進行，讓改革更有效。

交通部借鏡JR西日本改革經驗，成立「台鐵安全改革監督委員會」，王國材表示，JR西日本福知山線事故讓家屬一起參與改革，的確有其成效，體制內搞不定，體制外給的力量可以讓正確政策去實施，罹難者家屬願意化悲痛為力量，是很大的助力；的確台鐵一開始對外部監督委員會態度比較消極，開過幾次會議，他要求交通部和台鐵局都要參加，一個政策很難實施，若內部很難搞定，可以有個外部單位來幫你，該委員會目前已經開兩次會議了。

來台訪問交流的JR西日本福知山線事故遺族淺野彌三一則表示，這次來台訪問，台灣罹難者家屬和專家學者成立外部監督團體，他也從台灣創舉學到一些事情將帶回日本，可以跟JR西日本進行分享。

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