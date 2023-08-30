台鐵公司首任董座人選！杜微呼聲高　交長迂迴證實：回到原點

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

距離台鐵掛牌公司化僅剩4個月，台鐵公司首任董事長人選以現任台鐵局長杜微呼聲高，交通部長王國材今(30日)被媒體問起該人事案時雖未正面證實，不過王國材表示，確實有這樣的人選，他還沒報到行政院，找人才過程也繞了一大圈，最後回到原點。

台鐵明年元旦將轉型國營公司，台鐵公司首任董事長人選原規劃由台鐵局前局長、觀光局前局長周永暉接任，總經理由現任台鐵局長杜微擔任。

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不過因台鐵工會公開表態反對周永暉接任董座，加上觀光署9月15日改制掛牌在即，署長人選各方角力爭取難擺平，讓曾創下帶領觀光局突破1千萬國際旅客來台紀錄的周永暉成黑馬，為首任觀光署長人選，也讓杜微逆轉躍升成為台鐵公司首任董事長人選。

▲台鐵局長杜微成接任台鐵公司首任董事長人選。（資料圖／台鐵）

針對杜微是否接任台鐵公司董座呼聲高，王國材今面對媒體詢問時表示，現在是有這樣的人選，他還沒有報出去，相關台鐵公司董座人選等行政院核定後宣布。

王國材表示，台鐵公司是明年1月成立，不是像觀光署和氣象署9月15日掛牌，人選有急迫性，台鐵董座要有鐵道專業，對台鐵熟悉，也能立即上手，的確找上人才過程也繞了一大圈，最後跑到原點，不是他比較差，本來是有很多想法，但走到最後一哩路，工會反對，工會覺得公司化過程談了1年多，一個不熟的人接任董事長來談，好像要重新開始，工會也是站在正向角度來思考。

至於總經理人選是否會外找，王國材則表示，到時候就會知道了。

針對周永暉接任觀光署長人事案，行政院迄今仍未核定，是否有其他考量，王國材表示，觀光署長人選已經報上去，政務官本身比較複雜，有些程序要跑，應該很快，畢竟觀光署很快就要成立了。