重大變革！嚴重違規「強制領2到6年短期駕照」　最快明年3月上路

▲嚴重違規將強制換照。（資料圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

駕照制度將出現重大變革，針對嚴重違規駕駛人，將強制要求換照，駕駛人僅能領短期駕照，根據交通部規劃，若駕駛人嚴重違規，遭吊扣駕照1年以下，將強制換6年短期駕照；吊扣駕照1年以上，只能換領3年期駕照，若遭吊銷駕照，強制換領2年期駕照，最快明年3月起上路。

台灣駕照取得容易，屢遭人詬病是交通亂象不斷及事故居高不下原因之一，根據公路總局統計，近5年我國汽車駕照通過率為逾6成，平均考照通過次數為1.7次，機車通過率也有近5成。

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目前除遭註銷駕照者重考領駕照有1年期短期駕照規定外，僅75歲以上高齡者須每3年體檢和認知檢測換照。交通部則研擬針對嚴重違規者強制換照，近日將進行草案預告。

根據現行規定，若1年違規遭記點12點，將被吊扣2個月，2年內被吊扣駕照2次且再經記點，將被吊銷駕照；另酒駕肇事等重大違規也可吊扣駕照1到2年。

交通部路政司長林福山表示，目前草案規劃朝3方向，將針對吊扣駕照1年以下者，給予6年短期駕照；吊扣駕照1年以上，只能換領3年期駕照，若遭吊銷駕照，強制換領2年期駕照。

林福山表示，草案近日將進行預告，未來規劃將有半年宣導期，目標預計明年3月起上路，法規的修正是希望大家不要違規，不要去換短年期駕照。

根據規劃，若嚴重違規者領取2年、3年或6年短期駕照，若該領取短期駕照期間內沒有被記點吊扣或吊銷等違規處罰，期滿後若繳清積欠罰款，並強制上3小時道安講習，即可換回一般永久性至75歲的駕照。