嘉義市烘焙「金(麥方ㄆㄤˋ)獎」　表揚優良烘焙業者

▲▼ 嘉義市烘焙「金(麥方ㄆㄤˋ)獎」表揚衛生優良烘焙業者 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義烘焙食品種類多樣化，是許多民眾朋友正餐、點心之選擇，也是佳節送禮首選，為提升烘焙食品衛生安全及品質，嘉義市政府衛生局辦理「112年烘焙金(麥方)獎頒獎典禮暨中秋烘焙展」，委託國立高雄餐旅大學協助辦理，邀集烘焙食品相關專家與衛生局稽查員至業者現場進行實地綜合評鑑，以協助業者建立食品良好衛生規範(GHP)，黃敏惠市長今日也特別出席典禮，為通過衛生評鑑的優良烘焙業者頒獎表揚。

黃敏惠市長表示，感謝在場50家烘焙業者的努力，所有通過評鑑的業者都是經由層層把關、嚴格評核後才能順利過關，能夠貼上金(麥方)獎標章代表的是食品衛生安全。近幾年嘉義市雖面臨疫情的考驗，因為有您們在食品源頭做嚴格的把關，才能讓消費者買的放心，吃的也安心，大家共同努力，將嘉義市的最優質的「金（麥方）獎」美食，分享給更多人知道。

黃敏惠市長進一步提到，嘉義市營利事業銷售額年年創新高，依行政院主計總處8月18日公布111年家庭收支調查結果，嘉義市平均每個家庭可支配所得為107萬7,735元，較上年度增加6.11%，每人可支配所得為40萬9,785元，較上年度增加9.34%，為非6都縣市排名第三，在儲蓄金額方面，嘉義市111年平均每戶家庭儲蓄金額為34萬6,385元，較上一年度增加35.40%，高於台灣平均27萬4,032元，為全國20個縣市排名第4，所有經濟成果都是全民所貢獻，這也表示嘉義人勤奮與勤儉的特質，在地食品烘培業者所做產品都是為自己人(嘉義人)，為嘉義市擦亮食安首都的招牌。

衛生局局長廖育瑋表示，食品不能只有好吃、好看，重要的是食品健康且衛生安全，市府衛生局也致力打造嘉義市成為台灣食安首都， 109年開始衛生局辦理金質獎，頒發獎項給餐飲界優質業者，隔年110年推出金(麥方)獎，為嘉義烘焙相關產品做把關，此次共有50家烘焙業者通過現場評鑑暨產品抽驗衛生標準(金黃色葡萄球菌、沙門氏桿菌及單核球增多性李斯特菌等3項目)合格，榮獲嘉市烘焙「金(麥方)獎」殊榮！

典禮中，黃敏惠市長特別換上專業廚師服，與曾榮獲HOFEX香港國際美食大獎三層結婚蛋糕金牌的任佩霞廚師一同製作食安冰皮月餅，在過程體會烘焙業者平日的辛勞與為食品安全真誠的心。

衛生局表示，通過評鑑之業者除頒發烘焙「金(麥方)獎」獎座、布條、標章及桌旗外，衛生局亦製作金(麥方)獎榮譽貼紙，讓獲獎業者能夠張貼於產品包裝並鼓勵持續落實自主管理，歡迎民眾優先選購掛有烘焙「金(麥方)獎」布條的業者及貼有金(麥方)獎貼紙的優質烘焙產品，也可透過本府衛生局-食安在嘉網站查詢，期盼衛生安全管理種子向下扎根，進而擴大自主管理效應，提升嘉義市餐飲衛生安全品質及形象，並刺激、吸引更多烘焙業者共襄盛舉，同時讓民眾消費時能有更安心的選擇。