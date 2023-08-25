　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

口腔保健預防工作超前部署　嘉義市樂齡勇壯口腔保健選拔起跑

▲▼ 幸福微笑 從「齒」開始 樂齡勇壯口腔保健選拔活動開跑 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市樂齡勇壯口腔保健選拔活動開跑 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

呼籲樂齡族重視口腔健康，嘉義市政府衛生局與牙醫師公會首次合作舉辦全台首創「第一屆樂齡勇壯口腔保健選拔活動」，以摸彩券、比賽獎金等多項獎勵，鼓勵65歲以上民眾參加洗牙或口腔檢查、組隊潔牙比賽拿獎金。

▲▼ 幸福微笑 從「齒」開始 樂齡勇壯口腔保健選拔活動開跑 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，嘉義市中低收入戶長者有假牙補助，目前各縣市積極爭取長者全面假牙補助，嘉義市初估有1萬1000多人所需經費約5億元，但口腔保健預防工作若能超前佈署，未來就可省下龐大的社福預算及醫療支出，不僅延長生命，還能提升生活的品質和價值。國際間倡議「8020運動」，希望80歲的長者至少保存20顆能夠正常咀嚼、提供生理需要的功能牙，以維持最基本的口腔功能狀態，有助提高銀髮族的生活品質。感謝牙醫師公會與市府衛生局攜手，共同守護「嘉寶」口腔健康，以全國首創的「第一屆樂齡勇壯口腔保健選拔活動」，邀請長輩們在疫情後站出來，落實口腔潔牙以降低缺牙機率，提升口腔健康及生活品質。

▲▼ 幸福微笑 從「齒」開始 樂齡勇壯口腔保健選拔活動開跑 。（圖／嘉義市政府提供）

衛生局長廖育瑋表示，本次活動有多項好康，歡迎設籍或現居嘉義市65歲(47年次)以上之民眾參加，即日起至11月24日(星期五)17時止至指定的合作牙醫院所洗牙或口腔檢查，可獲摸彩券一張，將於12月10日公開摸彩，主辦單位祭出十萬好禮等您來。上述參與受檢之民眾，經牙醫師推薦符合資格者，依年齡分四組(65-69歲、70-79歲、80-89歲、90歲以上)，由牙醫師團隊評選出各組「自然牙最多且最年長」前3名，於12月10日公開頒獎，前三名頒發最高5千元獎金。壓軸場為12月10日(星期日)於東區體育館舉辦潔牙比賽，以參與本市「逆齡健康人生計畫暨長照據點」65歲以上長者，不限男女團體組隊(每隊5人，每單位限1組報名，限20隊額滿為止)，團體獎選出前3名，最高獎金1萬元，每隊額外補助3千元材料費。

▲▼ 幸福微笑 從「齒」開始 樂齡勇壯口腔保健選拔活動開跑 。（圖／嘉義市政府提供）

即日起至9月8日(星期五)17時前受理報名，報名後由專業牙醫師親自指導刷牙技巧及牙間刷使用，配合教學影片雙管齊下，透過隊員每日自我練習及同儕間督促，讓口腔保健這件事形塑成日常生活習慣。

嘉義市牙醫師公會蘇進敏理事長表示，過去三年來台灣歷經新冠肺炎疫情，民眾有口腔問題不敢到醫療院所就醫，因此延誤就醫時間，直到疫情趨緩後才去治療，發現問題嚴重。口腔疾病愈早發現，愈容易治療，建議民眾應定期至牙科洗牙、塗氟及檢查口腔，如有疾病及早解決，避免未來需要進行根管治療、甚至拔牙而需製作假牙造成後續治療費用的衍生。呼籲以下符合資格的對象，每3個月可塗氟一次：65歲以上民眾、糖尿病患者、中風、帕金森氏症患者、洗腎患者、使用雙磷酸鹽類或抗骨鬆單株抗體藥物患者、癌症患者、身心障礙患者（肢體障礙、慢性精神病患者、重要器官失去功能者）、口乾症患者等。本活動詳情請見衛生局網站最新消息，或電洽衛生局國健科2338066分機531廖小姐。 

ET快訊
欣葉台菜、必比登名店都中！　被驗出農藥超標　
唐吉軻德招募136人！　最高職缺4.2萬元
不只毒蟹！他又發現「超毒章魚」　可毒死26人
超商公告禁止停車　車主照停「真的被鎖了」
年輕人躺平！　他曝台北租屋族「捧12～18萬」求長租
被新台馬輪撞沉！　拖船造價「超過2億」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

張麗善化身一日店員「LISA姊姊」　與庇護學員體驗手沖咖啡

全國唯一「警察廟」中元普渡　捐贈數百包白米助弱勢家庭

「為自己勇敢、為孩子勇敢」　台南市勞工局舉辦職場平權論壇

口腔保健預防工作超前部署　嘉義市樂齡勇壯口腔保健選拔起跑

2023台南台語月9／2登場　黃偉哲邀請民眾一同講台語

嘉義民雄分局落實反詐騙 　前進村里社區發展協會加強宣導

內政部宗教團體表揚大會　台南25家宗教團體獲獎全國第一

麻豆文旦外銷加拿大啟航　麻豆區農會接單加碼18噸

長者也有夏令營　242位阿公阿嬤玩開了！直喊明年要再參加

黃偉哲同框氣象主播　教挑選好吃台南文旦小撇步

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

暖心女遇浪浪哭求怕貓男友收編　半年後牠趴枕邊挑釁：妳才小三

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

賴品妤受訪突尖叫「你為什麼要推我」！衝突畫面曝光

張麗善化身一日店員「LISA姊姊」　與庇護學員體驗手沖咖啡

全國唯一「警察廟」中元普渡　捐贈數百包白米助弱勢家庭

「為自己勇敢、為孩子勇敢」　台南市勞工局舉辦職場平權論壇

口腔保健預防工作超前部署　嘉義市樂齡勇壯口腔保健選拔起跑

2023台南台語月9／2登場　黃偉哲邀請民眾一同講台語

嘉義民雄分局落實反詐騙 　前進村里社區發展協會加強宣導

內政部宗教團體表揚大會　台南25家宗教團體獲獎全國第一

麻豆文旦外銷加拿大啟航　麻豆區農會接單加碼18噸

長者也有夏令營　242位阿公阿嬤玩開了！直喊明年要再參加

黃偉哲同框氣象主播　教挑選好吃台南文旦小撇步

張麗善化身一日店員「LISA姊姊」　與庇護學員體驗手沖咖啡

恐嚇「手腳讓你斷掉」、放高利貸　民眾黨部執行長被爆涉暴力討債

球迷單手徒手接殺初速167公里全壘打　左手食物還沒灑出來

提升國家經濟產業實力　賴清德拋「五大信賴產業」

AI股重挫嚇壞投資人　法人：短線陷整理長線仍看好

最奢華五星級下午茶1600元有找！鹹甜交錯手工製作有夠美味

深度偽造！柯P揭「賴副總統訪美內幕」神秘錄音　檢調揪藏鏡人

台鋼不續約「台鋼飛人」　張幃翔重獲自由身

LE CREUSET年度最大特賣最低3折　京站萬件女鞋配件出清299元起

台籍毒梟「假劫囚真越獄」遭逮！　柬埔寨出動武裝特警押送11嫌

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

地方熱門新聞

蘆洲鐵皮屋販毒　警搜出1523包毒咖啡

從山林到海洋..新北動保處中元山海動物聯合祈福法會為眾生祈福

南警五分局長率員到舞廳宣導勿酒駕

蘇拉成形　氣象局：預計下週三逼近花東

東勢牛稼莊蟬聯三屆米其林必比登推薦商家

都計區雜草長逾60公分　限期未改善最重罰6千

台積電中科2奈米廠　盧秀燕：水電供應充足

台東今年161人染性病　10人愛滋病

南消六大隊救護員助接生母子均安

長者也有夏令營　242阿公阿嬤玩開了

移工穿著行竊衣服遭警當場逮辦

彰化善人捐4000萬土地蓋衛福大樓　人找到了

黃偉哲教挑選好吃台南文旦小撇步

女子情緒不穩鎖房內　警踹門救人

更多熱門

相關新聞

嘉義市加入中台灣及南方治理平台

嘉義市加入中台灣及南方治理平台

深化區域合作並展現嘉義市觀光、文創經濟的豐沛能量，嘉義市長黃敏惠24日北上新竹縣參加「中臺灣區域治理平台-112年首長會議暨義民祭典啟動儀式」，與新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣等縣市首長及代表，齊聚新竹縣新埔褒忠義民廟參加「義魄千秋-2023義民祭」盛會。

嘉義70年玉山旅社求售！喊價2200萬

嘉義70年玉山旅社求售！喊價2200萬

嘉義市中央噴水池恢復噴水

嘉義市中央噴水池恢復噴水

嘉義市減碳推動電動公車、YouBike

嘉義市減碳推動電動公車、YouBike

下班回家再折回辦公室打卡！他詐加班費3千要吐1萬

下班回家再折回辦公室打卡！他詐加班費3千要吐1萬

關鍵字：

嘉義市樂齡勇壯口腔保健

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

即／台北車站落軌！她遭區間車撞卡車底　命危搶救中

王陽明爆婚變9天行蹤曝光

前WWE冠軍驚傳猝逝！享年36歲

iPhone 15 Pro全新渲染圖曝光　「泰坦灰」新色代替金色

3家純網銀上半年已虧65.8億　5年才會損益兩平

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

快訊／《中國好聲音》停播！　浙江衛視「正式調查」

抖音網紅突哽咽留「1分鐘遺言」

泰國2變性人成高雄85大樓淫界女神

Yuri爆熱戀「首露臉被拍」春風反應超真實

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

即／新北建案工安意外　清潔工15樓失足墜落亡　

豪勁救援失敗遭出征　老婆出面捍衛

9月上旬「超強運三生肖」賺到翻！

更多

最夯影音

更多
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」
光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面