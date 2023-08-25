口腔保健預防工作超前部署　嘉義市樂齡勇壯口腔保健選拔起跑

▲嘉義市樂齡勇壯口腔保健選拔活動開跑 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

呼籲樂齡族重視口腔健康，嘉義市政府衛生局與牙醫師公會首次合作舉辦全台首創「第一屆樂齡勇壯口腔保健選拔活動」，以摸彩券、比賽獎金等多項獎勵，鼓勵65歲以上民眾參加洗牙或口腔檢查、組隊潔牙比賽拿獎金。

黃敏惠市長表示，嘉義市中低收入戶長者有假牙補助，目前各縣市積極爭取長者全面假牙補助，嘉義市初估有1萬1000多人所需經費約5億元，但口腔保健預防工作若能超前佈署，未來就可省下龐大的社福預算及醫療支出，不僅延長生命，還能提升生活的品質和價值。國際間倡議「8020運動」，希望80歲的長者至少保存20顆能夠正常咀嚼、提供生理需要的功能牙，以維持最基本的口腔功能狀態，有助提高銀髮族的生活品質。感謝牙醫師公會與市府衛生局攜手，共同守護「嘉寶」口腔健康，以全國首創的「第一屆樂齡勇壯口腔保健選拔活動」，邀請長輩們在疫情後站出來，落實口腔潔牙以降低缺牙機率，提升口腔健康及生活品質。

衛生局長廖育瑋表示，本次活動有多項好康，歡迎設籍或現居嘉義市65歲(47年次)以上之民眾參加，即日起至11月24日(星期五)17時止至指定的合作牙醫院所洗牙或口腔檢查，可獲摸彩券一張，將於12月10日公開摸彩，主辦單位祭出十萬好禮等您來。上述參與受檢之民眾，經牙醫師推薦符合資格者，依年齡分四組(65-69歲、70-79歲、80-89歲、90歲以上)，由牙醫師團隊評選出各組「自然牙最多且最年長」前3名，於12月10日公開頒獎，前三名頒發最高5千元獎金。壓軸場為12月10日(星期日)於東區體育館舉辦潔牙比賽，以參與本市「逆齡健康人生計畫暨長照據點」65歲以上長者，不限男女團體組隊(每隊5人，每單位限1組報名，限20隊額滿為止)，團體獎選出前3名，最高獎金1萬元，每隊額外補助3千元材料費。

即日起至9月8日(星期五)17時前受理報名，報名後由專業牙醫師親自指導刷牙技巧及牙間刷使用，配合教學影片雙管齊下，透過隊員每日自我練習及同儕間督促，讓口腔保健這件事形塑成日常生活習慣。



嘉義市牙醫師公會蘇進敏理事長表示，過去三年來台灣歷經新冠肺炎疫情，民眾有口腔問題不敢到醫療院所就醫，因此延誤就醫時間，直到疫情趨緩後才去治療，發現問題嚴重。口腔疾病愈早發現，愈容易治療，建議民眾應定期至牙科洗牙、塗氟及檢查口腔，如有疾病及早解決，避免未來需要進行根管治療、甚至拔牙而需製作假牙造成後續治療費用的衍生。呼籲以下符合資格的對象，每3個月可塗氟一次：65歲以上民眾、糖尿病患者、中風、帕金森氏症患者、洗腎患者、使用雙磷酸鹽類或抗骨鬆單株抗體藥物患者、癌症患者、身心障礙患者（肢體障礙、慢性精神病患者、重要器官失去功能者）、口乾症患者等。本活動詳情請見衛生局網站最新消息，或電洽衛生局國健科2338066分機531廖小姐。