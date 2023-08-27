嘉義市家庭可支配所得連4年破百萬　非6都排名第三

▲嘉義市家庭可支配所得連4年破百萬，再創歷史新高。（示意圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



行政院主計總處8月18日公布111年家庭收支調查結果，嘉義市平均每個家庭可支配所得（即家庭可以自由支配於消費或儲蓄的金額）再創歷史新高，為107萬7,735元，較上年度增加6.11%；另外每人可支配所得為40萬9,785元，較上年度增加9.34%，均為非6都縣市排名第三，僅次於新竹縣、市；相較六都，平均每個家庭可支配所得優於臺南市及高雄市，每人可支配所得僅次於臺北市及新北市。在儲蓄金額方面，嘉義市111年平均每戶家庭儲蓄金額為34萬6,385元，較上一年度增加35.40%，高於台灣地區的27萬4,032元，全國20個縣市排名第4。





市長黃敏惠表示，據主計總處調查，嘉義市平均每個家庭可支配所得自108年起連續4年突破百萬，111年度嘉義市再次自我超越，以107萬7,735元再創歷史新高。嘉義市以服務業為主，從事相關事業人口超過8成，在疫情嚴峻考驗下連年締造新紀錄實屬不易。據財政部2月發布統計顯示，嘉義市營利事業銷售額連續4年創新高，衝破2776億元，家庭可支配所得與營利事業銷售額皆成長，顯見民間經濟活力旺盛。黃敏惠市長感謝所有市民在疫後作伙拼經濟，共同寫下亮眼新紀錄。

市府觀光新聞處處長張婉芬也表示，疫情對全台民生經濟造成巨大衝擊，市府在嚴峻疫情考驗下即使鬆綁也不鬆懈，持續落實防疫，讓市民安心。觀光新聞處加大推廣國旅力道，加碼推出4,000萬元國內團體旅遊補助、推出「100+Select 嘉市潮選店」、持續地提升蘭潭周邊的觀光遊憩品質等，吸引全國遊客來到嘉義市感受小城魅力，反映在相關統計數據上也是十分亮眼。

張婉芬處長指出，據交通部觀光局台灣旅宿網統計，111年嘉義市旅宿業住宿人次超過184萬人次，創下歷史新高；112年累計1至6月住宿業的營利事業銷售額也重現破十億佳績，逾12億7378萬元，較111年同期成長近44%。嘉義市今年下半年強檔活動不斷，除了「嘉義市購物節」，城市IP「光織影舞-光影藝術展」將於9月29至10月10日閃亮登場，光輝十月還有粉紅超跑-白沙屯媽祖來嘉贊境、搖滾音樂祭、開嘉市集接力演出，年底則有眾所期盼的嘉義市國際管樂節及諸羅山盃國際少棒邀請賽，豐富多元的活動將持續為經濟注入活力，與全民一同攜手再創「嘉」績。