遠見雜誌「運動縣市排行榜」　嘉義市獲「公有場館友善之都」

▲▼ 遠見雜誌「2023運動縣市排行榜」嘉義市榮登「公有場館友善之都」 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

遠見雜誌「2023運動縣市排行榜」，嘉義市以「校園、公有場館對外開放比例」、「公眾運動場所設施滿意度」摘下兩金，民眾對公有場館設施滿意度更為非六都之首，獲選為「公有場館友善之都」。此外，嘉義市在「平均每人享有運動經費」、「平均每位選手獲得培訓經費」及「國民運動中心數量」與「全民運動總成績」也獲得非六都第3名的佳績。

嘉義市提倡全民運動，黃敏惠市長強調，體力即國力，運動不僅限於學校的課程，運動應該要生活化、自動化、習慣化、普及化及全齡化。因此，特別重視各種不同群體民衆運動的需求。嘉義市有雲嘉南地區第一座國民運動中心，全市還有35座公園和1座廣場。為滿足全市運動民眾的需求，市府持續積極向中央爭取興建西區全民運動館，預計114年完工，115年正式營運。另外，湖子內新興社區刻正闢建4處公園綠地，近年也致力串連環市自行車道、深入社區的銀髮健身俱樂部、樂齡健康訓練場等，打造全嘉都是運動場，造就嘉義市規律運動人口名列前茅，110及111年連續2年榮獲運動i臺灣計畫特優縣市！

市府表示，除營造多元且優質的運動場域，促進運動風氣，形塑「運動城市」外，嘉義市也積極舉辦豐富多元全民體育活動，每年12月舉辦的「諸羅山盃國際軟式少棒賽」今年邁入第25屆；也與民間團體合作辦理各項體育活動，像是市長盃系列活動、運動 i 臺灣、馬拉松賽事、中華職棒賽事等等，提供民眾體驗運動的益處，增加參與運動的時間與頻率，培養運動習慣，並藉此帶動地方運動觀光產業。

市府進一步指出，2025年台灣將邁入超高齡社會，截至今年7月底嘉義市65歲以上的人口比例已達18.01％，面對高齡社會議題如大海嘯般迎面襲來，嘉義市超前部署，啟動全國第一個「樂齡勇壯城」，布建全方位優質、健康的環境，帶領銀髮世代蛻變成勇壯世代，翻轉長者只能被照顧的印象，打造全民運動風氣，讓全民身心齡都健康，讓運動成為城市永續發展的活泉。