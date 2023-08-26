蔡英文參訪嘉義舊監獄　黃敏惠籲請中央落實文化資產保護

▲▼ 總統蔡英文南下參訪轉型旅店的嘉義舊監獄，市長黃敏惠籲中央全額負擔加速舊監修復 落實文化資產保護 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義舊監獄為全台唯一完整保存的日治時期刑務所建築，近年在嘉義市政府努力下開放活化。2021年嘉義市主辦台灣設計展時打破傳統印象，將舊監改造成旅店，吸引眾多民眾參訪；近年更於市府積極推動「以修代租」計畫下，轉型定位為木都2.0工作聚落，並提報為青年培力工作站，煥發地方創生能量。

總統蔡英文25日由嘉義市長黃敏惠偕同，於進駐單位台灣田野學校導覽下訪視舊監獄地方創生亮眼成果。期待為地方創生帶來活水，黃敏惠市長於訪視過程建請中央「讓舊監自由」，由中央全額負擔經費，加速舊監修復再利用，不僅為落實文化資產保護，也為地方創生提供充足事業空間。

黃敏惠表示，嘉義市有兩座大森林，一座是阿里山，一座是嘉義市6000多棟的木屋，市府積極推動「舊屋力計畫」和「老屋卸妝計畫」，活化老舊建築，讓嘉義市的文化創新光彩綻放，更透過「以修代租」以及與文化部合作的「木都再造歷史現場計畫」，重新翻新了舊監宿舍群，創造出今日舊監周邊的活化區域。感謝蔡英文總統與國發會主委龔明鑫對嘉義市地方創生活動的參與，這對嘉義市的年輕人是極大的鼓勵。嘉義舊監作為地方創生的基地，已經培育出不少人才，舊監的修復更是攸關地方創生未來的重要工程，期盼中央能與地方攜手，讓舊監成為城市亮點，也再地方創生、青年洄流注入強心針。

黃敏惠表示，嘉義舊監獄始建於日治時期自1996年起，屢有存廢聲浪。在文史民間團體及嘉義市民保存推動下，於91年8月16日嘉義市政府公告為市定古蹟，而後繼續爭取升等，在94年5月26日由內政部公告為國定古蹟。法務部而從98年12月28日開始進行該建築第一期的整修工作，100年7月24日完工。後續工程到了111年3月18日文化部再核定「國定古蹟嘉義舊監獄」園區因應計畫經費2193.5萬元，預計113年5月完工。另111年11月10日文化部核准「國定古蹟嘉義舊監獄園區因應計畫改善工程」、「國定古蹟嘉義舊監獄園區原舊監獄範圍附屬建物修繕工程」計畫案，核定經費4172萬元整，工程預計113年11月完工。有關嘉義舊監獄的修復再利用，希望中央能加速修繕腳步，全面開放為國人所共享，也「讓舊監自由」。

黃敏惠也強調，舊監修復與再開放應考量文化資產完整性，連同監獄周邊近百年歷史的宿舍群做通盤考量。宿舍群迄今已近百年，產權歸屬中央，園區內戶數有九十戶，除十戶現住戶外，其餘多數荒廢，成為都市景觀、治安、衛生死角。嘉義市政府為解決此一問題，推動「以修代租」計畫，並將此地定位為木都2.0工作聚落，吸引15單位及個人進駐修繕使用，也帶動官民合作地方創生。舊監宿舍群產權皆屬中央，原應由中央自行規劃修復再利用，但卻任其荒廢。嘉義市政府協助中央解決問題，卻要負擔所謂的地方配合款。更有甚者，在112年所提相關計畫，地方負擔比率由30％提高為40％，對於地方財政是負擔，也因此影響修復再利用進度。(107-112地方配合款編列3502萬元)，建請有關舊監宿舍群園區內修復再利用由中央加速辦理，相關經費由中央全額負擔，以利後續修復再利用工作，並發揮地方創生能量，吸引青年返鄉。

蔡英文總統表示，在參訪過程中見到了舊監與宿舍在修復後的景觀，讓人不禁想到此一遊，這樣的變化很不簡單，因為文創聚落的進駐帶來了創意與活力，讓舊監的氣氛有了改變與不同。地方創生一詞聽來浪漫，但過程卻不容易，帶領的人物相當重要，來到嘉義市感受到這裡是充滿歷史與文化，是個能讓年輕人發揮創意的地方，感謝黃敏惠市長讓嘉義市有了不同。

蔡英文總統也讚許進駐團隊，雖然在此創業的年輕人背景、資歷不一樣，但進駐團隊的存在不僅為舊監帶來創意、經濟的活絡，也為舊監創造全民共享的資產。期許未來，中央地方政府能共同協力，帶給青年最大的陪伴與支持，帶動更多的青年返鄉，為地方創造繁榮。