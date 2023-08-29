嘉義市「2023光織影舞」秋節開展　Lady GaGa設計師玩創意時尚秀

▲▼ 粉紅來襲！嘉義市「2023光織影舞」中秋節開展 跨界大玩創意時尚秀 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

年年獲國內外好評的嘉義市「光織影舞」光影藝術展，今年將於9月29日至10月10日每日18時至22時 (市集16時開始)，在北香湖公園「粉墨」登場。有別於以往，本次由深受Lady GaGa（女神卡卡）賞識的台灣新銳設計師Daniel Wong（黃偉豪）操刀，全展區大膽運用粉紅色系，將顛覆遊客視覺感官。另粉紅色主題，也正好呼應今年3月韓國超人氣女團BLACKPINK來台開唱，以及近期全球賣座電影《Barbie芭比》，與芭比風潮在精品時尚圈掀起的粉紅風暴。黃敏惠市長歡迎全國各地民眾，中秋節和雙十國慶連假做伙來「嘉」，體驗地表最浪漫又夢幻的戶外光影藝術饗宴。

黃敏惠市長指出，市府跨局處團隊合作，積極發展嘉義市夜經濟，自109年首次舉辦「光織影舞」光影藝術展，帶來許多觀光人潮，也創造不少旅宿業商機，更年年閃耀國際，榮獲多項國際設計大獎，已成為嘉義市知名觀光旅遊品牌與城市IP。今年活動由Daniel Wong擔任策展人，一展他對時尚的敏感度和藝術設計長才，跨界為「光織影舞」帶來無限可能與想像空間。9月29日當天的開幕活動，更是大玩創意時尚秀，將會是史無前例的全台創舉，「小城市、大創新」，市府團隊以滿滿創新思維和能量，不斷追求進步、自我超越，要讓嘉義市的美好被全世界看見。

觀光新聞處張婉芬處長表示，粉紅色象徵溫柔的力量，今年有不少粉紅力量爆發，像是上半年有韓國超人氣女團BLACKPINK來台開唱，下半年則有電影《Barbie芭比》在全球掀起粉紅旋風，時尚品牌Valentino還推出一系列粉色商品等等。接下來，換嘉義市「光織影舞」接棒，北香湖公園即將變身「粉紅世界」，活動內容包括光影秀、主題表演和粉紅市集等，精彩可期，另外白沙屯媽祖將於10月7日、8日來嘉市贊境，10月份嘉義市將成為一座PINK CITY，邀請全國民眾前一起來體驗「粉夢幻」的粉紅派對，感受嘉義市的迷人魅力。

引領台灣印花風潮的新銳設計師Daniel Wong（黃偉豪），在加拿大出生，童年在蘇格蘭度過，而後分別旅居香港、台灣、倫敦及米蘭等國家，成長歷程多元豐富，讓他的作品擁有獨特的個人魅力。Daniel Wong也與不同產業跨界合作，包括City Café、中華航空、微軟等都曾是合作對象，本次Daniel Wong將用粉紅色系，將北香湖公園打造成最浪漫又夢幻的PINK Paradise。