LIVE／蘇拉「最近時刻」將到！挾豪雨彈直衝2地　氣象局最新說明

記者閔文昱／綜合報導

中颱蘇拉持續逼近台灣，氣象局持續發布颱風陸警，首波警戒範圍為屏東縣、恆春半島，後續台東、高雄等也可能被納入陸警範圍。根據預估，颱風暴風圈將於今夜到明晨影響近海，明天中午前後會接觸到台灣南端陸地。氣象局17:40將說明颱風最新動態。

根據氣象局資訊，中度颱風蘇拉29日19時的中心位置在北緯19.2度，東經122.8度，即在鵝鑾鼻的東南方約360公里之海面上，以每小時13公里速度，向西北西進行，其暴風圈逐漸進入巴士海峽，對屏東及恆春半島將構成威脅。

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▲氣象局持續發布颱風陸警。（圖／氣象局，下同）

氣象局預估，明天(30日)受第9號颱風及其外圍環流影響，首當其衝的東半部地區及恆春半島整天有間歇性降雨，北部及南部地區為局部短暫陣雨，尤其在山區降雨會較為持續，留意東部、東南部地區及南部山區有局部大雨或豪雨發生的機率，中部地區影響較小，為多雲午後有局部短暫雷陣雨的天氣，外出建議仍可攜帶雨具備用。

氣溫方面，東半部雲多且有降雨，高溫落在30到32度之間，西半部則因颱風外圍沉降作用，普遍都可以來到33度以上，桃園至高雄有局部36、37度以上高溫發生的情況，特別在新竹到彰化高溫範圍較為廣泛，外出請注意防曬並多補充水分。

到了周四(31日)是蘇拉或其外圍雲系影響最顯著的時段，各地天氣皆不穩定，東半部及南部地區有陣雨，尤其東部、東南部地區及南部山區雨勢最持續、明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。

氣象局提醒，周三、周四是蘇拉最接近台灣的時段，路徑仍有變化的可能，因此對天氣的影響仍會有所變化，今日在基隆北海岸、東半部及南部沿海有長浪發生的機率，海邊活動應務注意安全，晚起蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風，明日蘭嶼、綠島及恆春半島將有9至10級強陣風，東南部、新竹以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風。

另外，第11號輕度颱風「海葵」，29日下午2時中心位於鵝鑾鼻東方1800公里的海面上，向西北西移動，預估其未來路徑及強度發展不確定性較高，對台灣天氣及未來雙颱效應的影響仍需再觀察。



【警戒區域及事項】

陸上：屏東、恆春半島應嚴加戒備。

海上：台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。