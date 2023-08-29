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蘇拉第二波陸上警報　高雄防強風雨「預防性撤離53人」

▲▼颱風來襲 陳其邁視察防汛整備。（圖／高市府）

▲蘇拉來勢洶洶，市長陳其邁視察防汛整備。（圖／高市水利局）

記者柯沛辰／綜合報導

中颱蘇拉來勢洶洶，氣象局持續發布陸警，首波警戒範圍為屏東縣、恆春半島，後續台東、高雄也可能被納入陸警範圍。為此，高雄市政府下午6時完成災害應變中心一級開設，並針對那瑪夏、桃源、茂林、六龜、甲仙等5區潛勢危險地區的洗腎病患、孕婦，預防性撤離人數53人。

高市民政局表示，截至29日下午6時，已掌握那瑪夏、桃源、茂林、六龜、甲仙等潛勢危險地區洗腎、孕婦共137人，目前已預防性撤離53人。另外，上述5區及鼓山區（桃源里）易成孤島區域，因此轄區公所已完成14天緊急物資整備。

民政局指出，桃源、茂林、那瑪夏、六龜、甲仙、杉林、內門、美濃、旗山、阿蓮、田寮、岡山、鼓山等13個位在土石流潛勢區的保全戶，列管人數3152人，待水保署發布土石流黃色或紅色警戒，將實施避難勸告或強制撤離。

▲▼高市災害應變中心一級開設　蘇拉逼近「預防性撤離53人」。（圖／高市民政局）

▲▼高市災害應變中心一級開設，預防性撤離53人。（圖／高市民政局）

▲▼高市災害應變中心一級開設　蘇拉逼近「預防性撤離53人」。（圖／高市民政局）

民政局指出，目前已備妥2萬6902個沙包，公布於網站供民眾領取，另外也檢查了150台中小型抽水機皆正常運作中。民政局提醒，易積淹水地區可預置沙包，大樓車道入口備妥防水閘門，做好萬全準備，可減少災情損害。

根據氣象局預估，30日及31日為颱風最接近臺灣期間，蘇拉颱風目前強度為中度颱風，其所處環境條件佳，強度仍有稍增強的趨勢，將以中颱上限的強度接近台灣，預估蘇拉以通過台灣南端近海的機會最高，花東、南部地區可能會有局部豪雨發生。

氣象局研判，本次颱風路徑雖於台灣南方，但颱風所影響的強陣風區位於台灣東邊及北邊，因此特別提醒北部及高屏地區等處於強陣風風險區，仍須做好因應措施；另外，有關強降雨警戒地區，包含台東縣、屏東縣、宜蘭縣、台中市及嘉義縣山區。

▼蘇拉潛勢路徑圖。（圖／氣象局）

▲▼颱風蘇拉。（圖／氣象局）

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