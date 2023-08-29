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蘇拉來了！風力達標「可能放颱風假」地區曝　東西天氣兩樣情

▲▼颱風蘇拉。（圖／氣象局）

▲颱風蘇拉將進入海警範圍內。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風蘇拉離台灣越來越近，中央氣象局針對屏東縣及恆春半島發布陸上警報，明日屏東縣的風力預測達到放假水準。今晚開始東半部就會開始出現降雨，颱風暴風圈明日中午前後可能會觸陸，明後天影響最劇烈，花東、南部山區可能有大雨或局部豪雨。

氣象局預報員趙竑表示，目前看來被納入陸警範圍的屏東縣明日預測雨量並未達到颱風假標準，但風力有達標，不過因為有擦到暴風圈，因此是否放假仍要由縣市首長判斷。

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氣象局簡任技正伍婉華表示，蘇拉位於鵝鑾鼻東南方380公里，往西北西移動，暴風圈今夜明晨接觸東南部近海，今日起各地沿海及離島就有長浪發生，東南部、巴士海峽、西南部有五米以上浪高。

▲▼颱風蘇拉。（圖／氣象局）

▲▼氣象局針對颱風蘇拉發布陸警。（圖／氣象局）

▲▼颱風蘇拉。（圖／氣象局）

今日颱風雲系逐漸靠近，綠島、蘭嶼、東南部、恆春半島今晚就會有雨，明天東半部、恆春半島降雨時間更長，整天斷續有雨，南部、北部局部陣雨，中部午後有雨。而桃園到高雄則是背風面，高溫上看36度。

周四蘇拉移動到西南部海面，南部、東部整天斷續有雨，其他地區短暫陣雨。注意明後天花東及南部山區有大雨或局部豪雨，颱風周五遠離，降雨緩和，但天氣仍不穩。

▲▼颱風蘇拉。（圖／氣象局）

▲▼颱風蘇拉。（圖／氣象局）

▲▼颱風蘇拉。（圖／氣象局）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

今晚綠島、蘭嶼將有八到九級強陣風，明日綠島、蘭嶼、恆春有九到十級強陣風，東南部沿海、澎湖、金門、馬祖、新竹以北沿海有八到九級風。

另外海葵颱風往西北西移動，周四可能增強為中度颱風，目前路徑看來，暴風圈不會碰到近海，發布海警機率低，但仍無法排除發布警報的可能性。

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