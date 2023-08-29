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侯友宜喊「80歲↑廢巴氏量表」　衛福部：移工聘僱標準由勞動部評估

▲南投縣政府開始受理居服宅配補充訓練計畫，可由居家照服員到宅指導外籍看護。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲侯友宜喊出未來將讓80歲以上長者廢除巴氏量表，可直接聘僱外籍看護。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（29）日視察基隆市信義日間照顧中心，過程中提出，未來他當選總統，將「80歲以上的長者廢除巴氏量表，讓長者可以直接申請外籍看護移工。」對此，衛福部長照司表示，聘僱外籍看護工是由勞動部評估，衛福部的職責在於請醫療院所配合開立「失能暨疾病診斷證明書」。

侯友宜提到，有研究指出，台灣長者失能人口到2031年會達118萬，這麼多失能人口誰來照顧？本勞的看護月薪約5萬到6萬，一般家庭很難接受，因此很多長者需要找外籍看護工來照顧，但就是卡在巴氏量表的問題。他也承諾，未來當選總統，將廢除80歲以上巴氏量表，長者可以直接申請看護移工，此外看護移工與長照體系整合，推動長照專業人力與知識的介入，提升照護品質、改善健康。

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對此，衛福部長照司說，聘請外籍看護工由勞動部就業服務法規定，這部分還需由勞動部評估，包括各種程度的標準，皆由勞動部訂定，而醫院端開立的也並不是巴氏量表，而是「失能暨疾病診斷證明書」。

長照司說明，衛福部職責在於請醫療院所配合，過去可能有過爭議，這部分也與醫師相關團體討論可能需要優化的部分，但權責仍是勞動部；且現行外籍看護工不單單僅使用診斷證明書，還有其他疾病及特殊身心障礙可進行，還須詢問勞動部相關規範。

根據中華民國老人福利推動聯盟簡介，巴氏量表(Barthel Index)是一種日常生活功能之評估量表，主要用來測量病患的治療效果及退化的情形，量表分數越低分，表示患者的生活自主能力不足。

巴氏量表評估的項目包含進食、移位、個人衛生、如廁、洗澡、平地走動、上下樓梯、穿脫衣褲鞋襪、大便控制及小便控制十大項。其中8項與自我照顧有關，包括進食、修飾／個人衛生、盥洗、穿脫衣服、如廁及大小便控制；另外2項與活動能力有關，包括移位/輪椅與床位間的移動、步行／行走於平地及上下樓梯。

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