幕後／對郭台銘由軟轉硬！朱立倫早知828宣布　調整「尊郭」路線

▲鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選人身分展開聯署參選總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨（28）日正式宣布投入2024總統大選，但由於郭這段期間與國民黨人過從甚密，因此首當其衝就是國民黨。據了解，郭宣布參選其實都在黨主席朱立倫的意料之內，黨中央各部門都明白如何應處，包括在黨紀上該怎麼做就怎麼做，不再曖昧不清；在政治上讓藍營支持者因危機感而凝聚起來；在戰略上則仍對郭抱持期待，不會放棄接下來幾次可能整合的機會，「我們仍然深信郭董最後會回歸藍營大家庭」。

對於郭台銘宣布參選，黨高層透露，其實都在朱立倫的意料之內，他事前就已多次向黨務幹部耳提面命，一旦發生時應如何面對，包括態度、立場、黨紀等事項，全都提前交代。因此在郭宣布參選的40分鐘內，文傳會就已備妥新聞稿，並且召開記者會回應此事，都不用朱立倫額外交代，各部門自動自發都知道該怎麼做。

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）

黨高層說，郭台銘宣布參選並不令人意外，早在郭宣布參選的前一天，儘管郭只是預告召開記者會而已，但當時黨中央就意識到，郭終於要宣布參選了，全黨上下因此做出應變，例如原訂隔天要召開的「教育界蒙塵？民進黨抄襲國家隊再加一？」記者會，經討論後，認定媒體效應必定因郭的參選而失焦，因此決定臨時取消。該人士感慨，因為郭的參選，讓監督民進黨的步調慢了下來。

至於朱立倫昨稱自己「Monday Blue！心情很差！」知情人士說，他其實是在幫廣大的黨員同志抒發心情，因為郭台銘宣布參選後，國民黨各個群組從南到北都炸了鍋，黨員們群情激憤，必須有人幫他們發聲。該人士強調，由此可見，郭的參選反而讓藍營支持者更有危機感、也更加凝聚向心力。至於朱自己的心境，該人士觀察，由於朱早就預見郭的參選，因此反而平靜而篤定，該怎麼做就怎麼做。

黨務人士也說，雖然對郭台銘參選感到失望，但朱立倫也往好處想，至少跟郭的關係不再處於曖昧不明，該歸隊的就會歸隊，不歸隊的則是該怎麼處理就怎麼處理，對於朱的決策可說省了不少事，不用再煩惱對方用擦邊球來挑戰紅線，也因此昨天新聞稿就強調「黨紀沒有模糊空間，黨員如涉違紀將嚴肅處理。」

▲藍營人士坦言，國民黨面臨前所未有的危機感。（圖／記者周宸亘攝）

此外，朱立倫先前被視為「主和派」，強調郭台銘是「藍軍重要資產」；如今隨著郭宣布參選，朱似有態度鬆動，三申五令「嚴肅黨紀」。對此，黨務人士說，其實嚴肅黨紀是一個本來就該做的事情，這是朱身為黨主席的職責與工作，尤其郭都已經宣布參選，亮出黨紀警告是理所當然，畢竟國有國法、家有家規，《一一三年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範》必須予以執行。

不過，黨務人士也說，黨紀歸黨紀，團結整合下架民進黨的主流民意也還是要尊重，但也直言，藍營在政治上「尊郭」的立場確實會有所鬆動。該人士表示，對郭台銘參選還是感覺遺憾，但仍對郭歸隊藍軍抱持期待，尤其之後還有多次轉圜及整合機會，包括近日即將舉辦的咖啡會、9月中旬是否登記連署、連署狀況如何，以及最後11月會否登記參選等，每一次都是郭歸隊的機會，該人士因此向郭喊話，「我們仍然深信郭董最後會回歸藍營大家庭」。