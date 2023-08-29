郭柯侯會面不會這麼快　民眾黨：郭今提早1小時出席活動擬為同框柯





▲民眾黨發言人楊寶楨。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨宣布參選2024總統，並稱此舉是為了促成在野整合，最快今（29日）晚間就可能與民眾黨總統參選人柯文哲見面。不過民眾黨發言人楊寶楨透露，原先郭台銘是排定晚上8時出席，不知道是否得知柯文哲晚上7時與會，為了有同框畫面，特地把時間往前挪。另外，楊寶楨也說目前並沒有接到「郭柯侯」明天會會面的消息，基本上不會這麼快。

郭台銘辦公室昨晚發出採通，指郭今晚7時將出席舉辦在建國橋下的「台北市計程車公會普渡餐會」，接著也傳出，已2天未有公開行程的柯文哲，也將在同個時間與會。對此，楊寶楨29日在民眾黨立法院黨團記者會上證實柯文哲的確會與會。

但楊寶楨也說，柯文哲本來排定晚7時出席，據她了解，郭台銘則是晚上8時，不知道是不是郭知道柯到場時間，特地把時間往前挪到七時，看起來郭想成立跟柯同框，這就不得而知 。

另外，楊寶楨也說，目前並沒有接到消息「郭柯侯」明天會會面；民眾黨態度明確，就是先讓幕僚先行作業，幕僚彼此先有聯繫方式後，確認候選人有沒有要聊聊的意願，接著了解要聊什麼，包含聊理念價值跟國政論述，看有沒有辦法達到共識，後續才是候選人會談，所以基本上不會這麼快。