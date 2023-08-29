游盈隆：藍營內多少人不是在等待果陀　而是在「等待果凍」？

▲台灣民意基金會董事長游盈隆（右）舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民意基金會董事長游盈隆今（29日）下午舉行記者會，駁斥國民黨總統參選人侯友宜競辦對其民調結果的質疑，他直言，去年台灣民意基金會曾做過侯友宜第一名的民調，為什麼當時不質疑？侯友宜民調崩跌，肇因於「支持者已經心冷了」，至今還在內鬨、互相攻擊，「藍營內部有多少人不是在等待果陀，而是在等待果凍（網友對鴻海創辦人郭台銘的暱稱）？」

游盈隆今天下午舉行記者會，強調台灣民意基金會所做的調查，是100％專業、客觀、科學的調查，絕不圖利任何一方，也不刻意不利任何一方，民意調查是反映某個特定時間段「真實的狀態」，是什麼就說什麼。

游盈隆指出，「芒果會無緣無故從樹上掉下來嗎？」侯友宜的民調下跌不過6.6個百分點，其支持度下滑，是因為國民黨支持者已經心冷、心累了，眼看民進黨總統參選人賴清德的「大軍」不斷上來，國民黨自己大軍不前，還內鬨、互相攻擊，有哪些支持者可以撐這麼久？

游盈隆說，以8月份民調「一強、一中、一弱」的民調結果來看，就是有一部分國民黨支持者轉向支持民眾黨總統參選人柯文哲，加上柯文哲本來有一部分綠營支持者，但其流向賴清德去了。他說，侯友宜陣營與其問，為什麼侯友宜支持度這麼低？不如去看看，自己的陣營亂成什麼樣子，好好想想其參選人在被提名後的表現，是不是真的可圈可點、準備好要打一場總統大選的「聖戰」，不去檢視客觀條件，反而說「民調樣本有問題」，這不是讓人啼笑皆非嗎？

至於賴清德支持度為何成長，游盈隆說，當藍白陣營在亂，又有郭台銘的因素，賴清德已經至少跑全台每個縣市兩、三次了，包括日本、美國等海外據點早就去了，組織戰、選舉動員早就做了，人家是認真、按部就班地在打這場選戰，加上這個團隊因為2022年選舉的挫敗，充滿危機意識，不敢有什麼怠惰。