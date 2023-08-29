快訊／80歲以上廢巴氏量表！　侯友宜承諾當選長者直接申請外籍看護

▲侯友宜承諾，當選總統後，80歲以上廢除巴氏量表 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（29）日視察基隆市信義日間照顧中心，過程中他提出，未來他當選總統，將魄力改革解決民怨，80歲以上的長者廢除巴氏量表，讓長者可以直接申請外籍看護移工。

侯友宜提到，健康、醫療照顧、經濟問題是台灣長者最關心的議題，因此他在思考未來如何有完整的照顧，讓長者不要有煩惱。有研究指出，台灣長者失能人口到2031年會達118萬，這麼多失能人口誰來照顧？本勞的看護月薪約5萬到6萬，一般家庭很難接受，因此很多長者需要找外籍看護工來照顧，但就是卡在巴氏量表的問題。

因此，侯友宜承諾，未來他當選，將廢除80歲以上巴氏量表，長者可以直接申請看護移工，此外看護移工與長照體系整合，推動長照專業人力與知識的介入，提升照護品質，改善健康。

侯友宜也說，未來將推動就業安定基金，直接補助雇主聘用本國看護，提高本國勞工就業能力，減輕家屬負擔。減輕家庭照顧者的壓力與負擔，讓婦女重回職場，不必再為照顧家中長者而擔憂。

侯友宜強調，大多數的高齡長輩都希望能在宅養老，可是家庭照顧人口卻每況愈下，2009年平均家庭規模已經跌破3人，老人家不是得互相照顧，就是無人照顧，必須仰賴子女，尤其，根據衛福部統計，最後家庭照顧責任，有6成是落在女性身上，更有4成女性，因為照顧老人家，被迫離開職場，這對女性來說，並不公平，對國家的整體勞動力，更是一大損失。

根據監察院調查，僅有2成國人，願意接受照顧專業訓練後，投入長照工作，不只長照領域的本勞短缺，且價格昂貴，往往家屬每月5、6萬元也難聘雇到人；但是聘雇外籍看護工，又面臨巴氏量表障礙，家屬往往要等到長輩重病，甚至長期臥床，才能符合資格。

另外，巴氏量表評估過程中，申請人為了過關，常出現造假狀況，負責評量的醫生壓力更大，而聘雇到外籍移工，又會出現逃跑等失聯問題，直到今年8月，全國看護移工與幫傭失聯已超過3萬人，佔失聯移工總數的36%，對家屬更是一大不便，甚至形成另一種壓力。

對此，基隆市長謝國樑也表示，侯友宜今天提出來的政策是非常重要且切身的政策，「非常高度值得肯定」，現在台灣家家戶戶都有長輩要照顧，未來有更多照顧資源，才能照顧好長者，基隆也會配合侯友宜的政策，持續推動長日照照顧政策，幫助台灣更多家庭。

侯友宜下午在謝國樑、立委參選人林沛祥等人陪同下前往日照中心，與長輩一起手做泡菜、勞作，同時參觀長輩以洞洞板進行認知訓練。侯友宜提出4大主張，希望藉此滿足長者照顧需求，減輕家屬負擔，並能提升本國長照產業競爭力，讓目前高齡者最擔心的「健康」、「醫療照顧」、「經濟」3大問題，用魄力改革解決民怨，讓家屬安心、醫師放心。

