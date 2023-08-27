　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

謝長廷：微量放射性元素對身體有益！　學者網友全炸鍋「你留著喝」

▲▼駐日代表謝長廷。（圖／記者袁茵攝）

▲駐日代表謝長廷。（圖／記者袁茵攝）

文／CTWANT

近日才因為日本政府宣布排放福島核汙水，讓外界憂心忡忡，但沒想到駐日大使謝長廷26日突然表示「其實微量的放射性元素反而對身體有益」，這番發言曝光後，不僅引起許多網友的不滿，就連專家學者也認為「有刻意護航日本排放含氚廢水的意圖。」

駐日代表謝長廷於26日在臉書發文，內容中表示「311地震後，世人對放射性的議題有些敏感，其實微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉、日本玉川溫泉，因為兩地溫泉都有一種特別的北投石，含有微量鐳，研究對健康有益，因此有人建議舉辦一個北投石的健康文化跟科技展，增進交流和認識。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後也是引起不少網友的譏諷，就有網友留言「那日本政府把對身體有益的核污染廢水排到海洋中不就太浪費了嗎？」、「若有益請大使照三餐先示範吃一年吧！微量有助身體健康。但是：您是大使就優惠多吃點囉！」、「可悲的助日代表，根本國恥！」、「謝先生您可以去喝喝看啊 祝你長命百碎」、「那幹嘛反核？定時定量排放到水庫裡面給大家喝不是更好。」、「你確定核廢水中有鐳？」、「污水=溫泉的意思？那你怎麼不去福島電廠那泡？」、「在日本當大使還是奴才？」

而根據媒體報導指出，清華大學核工所特聘教授李敏受訪時表示，在保健物理學領域中的確論證過「微量輻射對人體有益」，因為可以增加人體對微量輻射的抵抗力，但最終所言還是必須回歸到科學事實。

李敏認為，對於排放含有放射性物質的汙水到大海，引發其他國家的抗議，這是國際政治的角力，而國際政治講究的不是科學，而是政治本身的藝術。在這件事情上，李敏認為外交官是有「說謊執照」的人，可以為了國家利益「見人說人話，見鬼說鬼話」，而謝長廷身為駐日大使，立場應是延續蔡政府的立場「是不是見鬼說了人話，相信民眾心中自有一把尺」。

清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸則解釋，根據國際原子能總署針對含氚廢水的平行分析結果，其中62個放射性何種經ALPS過濾後，放射性已經遠遠低於排放值。而其中無法被過濾的氚精油稀釋後，每公升水中已經控制在1500貝克以下，此時排放至大海，理應不會有汙染的疑慮。

但葉宗洸也強調，當中的關鍵是「目前日本所排放的廢水」與「國際原子能總署檢驗的廢水」是否均採用相同的標準處理。他認為台灣政府應該要求日本政府同意至廢水排放點取樣、檢測，以此來確認是否真的安全。

而葉宗洸也認為，身為駐日代表謝長廷，理應是積極向日本政府斡旋此事，但在如此敏感的時機，謝長廷卻口出此言，不由得讓人懷疑「有刻意護航日本排放含氚廢水的意圖。」

氚以外的其他62個放射性核種經ALPS過濾後，放射性活度均已遠低於排放限值，無法被過濾的氚經稀釋後，每公升水中的活度已控制在1500貝克以下，此時再外釋至大海，其實並不會有汙染的疑慮。

延伸閱讀
從金字塔頂端跳下去會怎樣？　電腦動畫模擬告訴你
她搭電梯「突然分娩」卻將嬰兒丟入垃圾桶　淡定擦完血跡離去
女子在掛畫後發現1.5公尺地毯蟒　捕蛇人員靠「搔癢」成功捉到後野放

ET快訊
快訊／蘇拉升級超級颱風！　最新預測路徑曝
吳宗憲真的來了！《營業中》最終回「班底」回家
好市多逛太久　日本「8月大男嬰」關車上活活熱死
有機會三颱共舞！　「海葵」輕颱最快今明兩天生成
跟團買行動電源！　爆炸了「網紅沒道歉」粉絲炸鍋
快訊／有望放颱風假！　機率高地區曝光
比基尼妹也遭殃！旗津驚現不明油汙　下水全身黑又黏氣炸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

強颱蘇拉還能更強　3天內再達「2次顛峰」進逼台灣　

台大通過「心理健康假」　每學期最多可請3天

哪支廣告超經典？「郭書瑤甜喊3字」大爆紅　鄉民記了10幾年

有機會三颱共舞！「海葵」輕颱最快今明兩天生成　牽動蘇拉走向

視障歌手音樂精靈侯絡瓈　台南獻唱鼓舞人心

有望放颱風假！氣象局曝機率高地區　連2天暴雨轟半個台灣紅發紫

女兒「放棄國立大學報到」要跟男友念私立科大！媽跪求結果更慘

跟團買行動電源！爆炸了「網紅沒道歉」　她嘆：粉絲是賺錢工具

比基尼妹也遭殃！旗津驚現不明油汙　遊客玩水全身黑又黏氣炸

「準海葵」恐拉住「蘇拉」卡台上空死纏爛打　專家：有藤原效應跡象

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

奪命路口！三寶媽遭輾亡　民眾放白色花束致哀...

號稱「鳥類訓練師」！3人妻台南群交趴調教7男　477保險套戰整夜

礁溪死亡車禍！重機遭闖紅燈轎車撞飛畫面曝　騎士當場慘死

篠崎泫被黑暗寄養家庭「肉體獻祭」　悲慘童年「不幸也是幸運」：沒記太清楚..

獨／篠崎泫被爆介入陳零九10年情　「用力解釋沒人聽」：永遠被標籤綁架

爸未接電話遭語音轟炸　女兒奶萌口吻說最狠話

強颱蘇拉還能更強　3天內再達「2次顛峰」進逼台灣　

台大通過「心理健康假」　每學期最多可請3天

哪支廣告超經典？「郭書瑤甜喊3字」大爆紅　鄉民記了10幾年

有機會三颱共舞！「海葵」輕颱最快今明兩天生成　牽動蘇拉走向

視障歌手音樂精靈侯絡瓈　台南獻唱鼓舞人心

有望放颱風假！氣象局曝機率高地區　連2天暴雨轟半個台灣紅發紫

女兒「放棄國立大學報到」要跟男友念私立科大！媽跪求結果更慘

跟團買行動電源！爆炸了「網紅沒道歉」　她嘆：粉絲是賺錢工具

比基尼妹也遭殃！旗津驚現不明油汙　遊客玩水全身黑又黏氣炸

「準海葵」恐拉住「蘇拉」卡台上空死纏爛打　專家：有藤原效應跡象

遭假Uber司機綁架！她機警「塞紙條」給路人　成功被救出

強颱蘇拉還能更強　3天內再達「2次顛峰」進逼台灣　

台大通過「心理健康假」　每學期最多可請3天

川普拍完「嫌犯照」支持者更挺！　1天捐款破1.3億元最高紀錄

反郭台銘拔樁？偕侯友宜赴雲林　朱立倫：張榮味邀請到他家餐敘

蘇拉升級超級颱風！最快周三登陸台灣南部　菲律賓預測路徑曝光

哪支廣告超經典？「郭書瑤甜喊3字」大爆紅　鄉民記了10幾年

快訊／賴清德造勢激動頻破音　喊話雲林人「扛頭旗」護民主

碧桂園擬售廣州逾50億資產　 用於保交樓

日本好市多「8月男嬰」被關車上熱死！　疑父母逛街太入迷

生活熱門新聞

快訊／蘇拉凌晨轉強颱！要北轉了　全台變天時間曝

哪種公務員CP值最高？過來人狂推這工作

蘇拉明天調頭北漂！海警最快明晚發布　不排除周二下午發陸警

全家念大杯咒拿鐵半價！5千人見公告笑了

蘇拉路徑往南偏！下周三晚間可能撲台　登陸地點有變數

有望放颱風假！氣象局曝機率高地區　連2天暴雨轟半個台灣紅發紫

蘇拉恐成強颱貫穿南台！各預估路徑曝

海鮮1桌1萬沒人吃「他全打包」　被嫌棄有多窮

12星座周運：牡羊奪冠、摩羯有貴人

蘇拉周二挑戰強颱！3地登陸機率高　不規則走法「第一擊襲4縣市」

強颱蘇拉還會長大　風雨最劇時間曝

蘇拉「強度巔峰」近台　最新各國路徑曝

3件事AI也做不到　林百里曝：台大演講「一半學生在睡覺」

蘇拉轉圈中！登不登陸威脅都大　最高機會路徑曝

更多熱門

相關新聞

謝長廷稱「微量的放射性元素有益」　今回應：沒涉及核處理水

謝長廷稱「微量的放射性元素有益」　今回應：沒涉及核處理水

我駐日代表謝長廷近日表示，雖然世人對放射性的議題有些敏感，但「微量的放射性元素反而對身體有益」，此話一出，馬上引起各方議論。對此，謝長廷27日回應，自己談的是北投溫泉、玉川溫泉中的鐳的相關效果，並沒有隻字涉及核處理水。

謝長廷：微量放射性元素反對身體有益

謝長廷：微量放射性元素反對身體有益

羅智強護航高虹安扯謝蘇特支費　謝長廷重批：最令我看不起

羅智強護航高虹安扯謝蘇特支費　謝長廷重批：最令我看不起

再揭羅智強護航高虹安問題點　苗博雅：硬扯特別費燒到馬英九

再揭羅智強護航高虹安問題點　苗博雅：硬扯特別費燒到馬英九

高虹安涉貪污遭起訴　羅智強舉例轟：要關把謝長廷、蘇貞昌一起關

高虹安涉貪污遭起訴　羅智強舉例轟：要關把謝長廷、蘇貞昌一起關

關鍵字：

謝長廷

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘇拉凌晨轉強颱！要北轉了　全台變天時間曝

哪種公務員CP值最高？過來人狂推這工作

23歲男峨眉湖溺斃！專家揭2恐怖疑點

大貨車急煞追撞5車！10噸重鋼樑重砸保時捷

蘇拉明天調頭北漂！海警最快明晚發布　不排除周二下午發陸警

全家念大杯咒拿鐵半價！5千人見公告笑了

他為安撫女兒闖紅燈！重機男遭撞慘死

YouTuber魚乾出車禍！車廂全爛

解婕翎遭誤傳「男友私密片外流」！　本人發聲

蘇拉路徑往南偏！下周三晚間可能撲台　登陸地點有變數

7旬翁一周愛愛6次！　妻崩潰求離婚

謝長廷：微量放射性元素反對身體有益

最搶手的「不是頂樓」？這層被推爆：有視野又便宜

達人靠1檔食品股年領60萬　除權息後繼續進貨

正宮臨盆日逼見面！潑辣小三吃醋「誰最重要」

更多

最夯影音

更多
台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈
23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

奪命路口！三寶媽遭輾亡　民眾放白色花束致哀...

奪命路口！三寶媽遭輾亡　民眾放白色花束致哀...

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面