謝長廷：微量放射性元素對身體有益！　學者網友全炸鍋「你留著喝」

▲駐日代表謝長廷。（圖／記者袁茵攝）

文／CTWANT

近日才因為日本政府宣布排放福島核汙水，讓外界憂心忡忡，但沒想到駐日大使謝長廷26日突然表示「其實微量的放射性元素反而對身體有益」，這番發言曝光後，不僅引起許多網友的不滿，就連專家學者也認為「有刻意護航日本排放含氚廢水的意圖。」

駐日代表謝長廷於26日在臉書發文，內容中表示「311地震後，世人對放射性的議題有些敏感，其實微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉、日本玉川溫泉，因為兩地溫泉都有一種特別的北投石，含有微量鐳，研究對健康有益，因此有人建議舉辦一個北投石的健康文化跟科技展，增進交流和認識。」

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文章曝光後也是引起不少網友的譏諷，就有網友留言「那日本政府把對身體有益的核污染廢水排到海洋中不就太浪費了嗎？」、「若有益請大使照三餐先示範吃一年吧！微量有助身體健康。但是：您是大使就優惠多吃點囉！」、「可悲的助日代表，根本國恥！」、「謝先生您可以去喝喝看啊 祝你長命百碎」、「那幹嘛反核？定時定量排放到水庫裡面給大家喝不是更好。」、「你確定核廢水中有鐳？」、「污水=溫泉的意思？那你怎麼不去福島電廠那泡？」、「在日本當大使還是奴才？」

而根據媒體報導指出，清華大學核工所特聘教授李敏受訪時表示，在保健物理學領域中的確論證過「微量輻射對人體有益」，因為可以增加人體對微量輻射的抵抗力，但最終所言還是必須回歸到科學事實。

李敏認為，對於排放含有放射性物質的汙水到大海，引發其他國家的抗議，這是國際政治的角力，而國際政治講究的不是科學，而是政治本身的藝術。在這件事情上，李敏認為外交官是有「說謊執照」的人，可以為了國家利益「見人說人話，見鬼說鬼話」，而謝長廷身為駐日大使，立場應是延續蔡政府的立場「是不是見鬼說了人話，相信民眾心中自有一把尺」。

清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸則解釋，根據國際原子能總署針對含氚廢水的平行分析結果，其中62個放射性何種經ALPS過濾後，放射性已經遠遠低於排放值。而其中無法被過濾的氚精油稀釋後，每公升水中已經控制在1500貝克以下，此時排放至大海，理應不會有汙染的疑慮。

但葉宗洸也強調，當中的關鍵是「目前日本所排放的廢水」與「國際原子能總署檢驗的廢水」是否均採用相同的標準處理。他認為台灣政府應該要求日本政府同意至廢水排放點取樣、檢測，以此來確認是否真的安全。

而葉宗洸也認為，身為駐日代表謝長廷，理應是積極向日本政府斡旋此事，但在如此敏感的時機，謝長廷卻口出此言，不由得讓人懷疑「有刻意護航日本排放含氚廢水的意圖。」

氚以外的其他62個放射性核種經ALPS過濾後，放射性活度均已遠低於排放限值，無法被過濾的氚經稀釋後，每公升水中的活度已控制在1500貝克以下，此時再外釋至大海，其實並不會有汙染的疑慮。

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