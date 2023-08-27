謝長廷指微量放射物有益人體　王鴻薇轟：要不要示範每天喝？

▲駐日代表謝長廷。（圖／記者袁茵攝）

記者鄭佩玟／新北報導

日本政府24日起排放核汙水至太平洋，引發各界疑慮，國民黨醫委會也示警「恐破壞海洋生物鏈」，不過，我駐日代表謝長廷卻語出驚人指出，311地震後世人對放射性的議題有些敏感，但「其實微量的放射性元素反而對身體有益」。國民黨立委今（27）日群起砲轟，批謝長廷「要不要每天喝示範給我們看，遇到日本就腳軟」、「這樣的言論民眾聽得下去嗎」？

藍委王鴻薇說，日本排放核廢水引起周邊國家的大力反彈，台灣幾乎莫不作聲也就算了，駐日代表說出有益健康，「你要不要每天喝示範給我們看」，遇到日本就腳軟。王續指，民進黨過去把反核神主牌抱的緊緊的，還說「我是人我反核」，但是現在竟然是「我是人我反核，我不反對喝核廢水」，「這到底是有多扯，真的是比扯鈴還要扯」。

藍委謝衣鳯也說，非常驚訝駐日代表說出這種話，在醫院做一些醫療檢查時會有放射性元素，他們會說這些放射性元素對身體是無害的，但是怎麼會說到放射性元素是對身體有益，這樣子的邏輯真的是顛倒是非。

謝衣鳯指出，周邊國家對日本排放核廢水都提出嚴重的警告，大家不知道核廢水的排放是否會影響到海洋生態、漁產等到什麼程度，未來大家都希望日本政府能嚴加監控，將風險管控至最低，駐日代表沒有提出質疑，還說對身體有益，「這樣的言論民眾聽得下去嗎」？

賴士葆也透過臉書發文痛批，謝長廷真的把自己當成「助日代表」，只為「日本大哥哥」服務。賴還回顧萊豬進口時，農業部長陳吉仲對萊克多巴胺的神註解是說就像人需要吃維他命一樣，這些官員為了其政治利益，竟然把吃毒說成吃補，全然沒有人民的健康福祉把關，蔡政府到處充斥這些厚顏無恥的官，難怪6成以上民意渴望黨輪替。