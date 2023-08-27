酸謝長廷「微量放射元素有益人體說」　侯友宜：站著說話腰不酸

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／新北報導

日本福島第一核電廠核廢水24日開始排入海中，接有超過500座奧運游泳池的核廢水將陸續排入海洋，引發鄰近國家及日本國內漁民強烈抗議，我國駐日代表謝長廷對此表示，雖然世人對放射性的議題有些敏感，但「微量的放射性元素反而對身體有益」。國民黨總統參選人侯友宜今（27）日參加醫事團體後援會時批評，「站著說話腰不酸」，政府官員沒有以同理心來理解民眾對和廢水排放的擔憂，是不對的。

侯友宜上午出席新北三重體育館參加全國暨北區醫事團體侯援會，會前受訪時被問到今天出席醫事團體後援會活動，下午到雲林，賴清德今天也有雲林同鄉會跟醫事造勢活動，雙方行程類似，是不是要跟賴清德較勁？侯友宜回應，和醫事團體平常就維持很好的友誼關係，尤其在covid-19疫情期間可以說是緊密配合，一起守護新北與全台灣的醫療，對醫事朋友建立堅定的友誼。

對於謝長廷在日本核廢水近日開始排放入海時，發表「微量放射性元素對人體有益」的說法，再度遭質疑是為日本說話？侯友宜則用台語諷刺，「站著說話的人，腰都不會酸、痛」，他認為沒有用同理心來理解民眾對和廢水排放的擔憂，這些政府官員是不對的。

侯友宜強調，有一分證據就說一分話，要用國際最高標準來看待這件事情，民進黨政府要清楚告知民眾如何面對，這才是政府應該要做的事。