地表唯二「北投青磺泉」微量元素有益健康　協會認：喝到也沒關係

▲北投地熱谷的溫泉屬於青磺泉，含有微量元素鐳。（資料照／記者彭懷玉攝，下同）



記者許力方／台北報導

日本政府宣布8月24日開始排放福島第一核電廠的核廢水，駐日代表謝長廷在這敏感時刻，發文稱「微量的放射性元素」反而對身體有益，像是北投溫泉，北市溫泉發展協會也指出，青磺泉含有鐳，可以舒緩筋骨。毒物專家則紛紛強調，輻射物質對人體沒有好處，不論是人工、天然都越低越好。



日本排放核廢水入海後2天，謝長廷發文表示，世人對放射性的議題有些敏感，但其實微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉、日本玉川溫泉，因為兩地的溫泉有種特殊的「北投石」，含有微量的「鐳」元素，研究後發現對健康有益。此番言論引發各界批評，他隨後解釋，自己談的北投溫泉、玉川溫泉中的鐳的相關效果，並沒有隻字涉及核處理水。

事實上，台灣四大溫泉：北投溫泉、陽明山溫泉、關子嶺溫泉和四重溪溫泉中就以北投溫泉開發最早，因北投地處大屯山火山群中的火成岩區，水溫都比其他高，且依溫泉中化學成分不同分為青磺泉、白磺泉及鐵磺泉，其中青磺泉含有微量放射性元素「鐳」，堪稱世界最稀有的溫泉，目前只有台灣北投、日本玉川2處才有，所謂「北投石」就是由青磺石產生的礦物結晶，數十年難得一見。

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三總北投分院家醫科曾說明，青磺泉的源頭位於北投公園旁的地熱谷一帶，是天然湧泉，泉水呈現淡綠色，泉質中含有硫酸根離子、鈉離子、氯離子等，為酸性硫酸鹽氯化物泉，對慢性皮膚病、關節肌肉酸痛頗具療效，也因為泉質具有強酸性，殺菌力也較強，因含有少量放射性鐳，又稱為鐳溫泉。

以「鐳」為例，林口長庚臨床毒物科教授顏宗海顏宗海則認為，醫學觀點來看，輻射物質對人體是沒有好處的，如果沒有必要，都建議盡量不要接觸，鐳也算是一種輻射物質，研究指出，如果長期接觸，可能會沉積在骨頭裡，恐增加罹患癌症的風險；目前並沒有看到相關數據顯示鐳對人體健康有益，醫學上建議盡量不要接觸輻射物質。

針對日本排放核廢水問題，長庚大學放射醫學研究院教授林中英受訪時也說，謝長廷所指的溫泉中含有「鐳」元素，屬於日常中的天然放射性元素，微量的放射線確實能增加代謝率，但不論是人工或天然，接觸標準越低越好，若長時間暴露，仍會影響身體。

對此，台北市溫泉發展協會理事長周水美向《TVBS新聞》指出，青磺泉因為含鐳，對身體免疫力有幫助，也會舒緩筋骨，誤喝到這個溫泉水也沒關係，吐出來漱口就好。