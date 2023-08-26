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嘉義市購物節登錄金額破2億...可抽名車　還有200萬鑽石套鍊

▲▼ 2023嘉義市購物節登錄金額破二億！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市消費發票登錄500元，就有機會抽百萬名車 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市購物節從7月1日累積至第七周登錄發票金額超過兩億，目前登錄金額來到2億0,655萬2,971元，同時發票登錄數量超過22萬筆！ 此次突破2億元發票的幸運兒，是來自嘉義市的市民蔣小姐，蔣小姐表示8月23日去嘉義市的全聯，買生活用品，麵包及罐頭等花了585元，沒想到還沒抽獎就先成為登錄2億的幸運兒，嘉義市政府特別贈送一臺價值1.5萬伊萊克斯空氣清淨機。

今年活動最大獎除了百萬名車兩名，還有特獎價值200萬元的鑽石套鍊乙名，鑽石套鍊是由在地K-SWEET珠寶設計學院設計，靈感來自徐志摩詩詞創作《偶然》，由GIA認證心型鑽石為主角，並且利用套鍊上的藍寶石及小鑽襯托，讓整體呈現浪漫優雅的線條設計。獨特的獎品讓活動一開始就受熱烈的關注，2023嘉義市購物節LINE@帳號好友也突破8萬，嘉義市購物節週週抽出民眾最愛的萬元現金，民眾可以把握消費機會，越早登錄就可以早抽大獎，買越多中獎機率越高！消費者只須憑112年7月1日起至112年10月10日間，營業稅設籍於嘉義市店家所開立的發票，加入嘉義市購物節LINE@好友（ID搜尋@wubuywubobi）登錄發票資訊，累積金額滿500元就可參加抽獎，每人最多有200次抽獎機會。

▲▼ 2023嘉義市購物節登錄金額破二億！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲2023嘉義市購物節特獎為200萬鑽石套鍊，與在地KSWEET珠寶設計學院合作。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府建設處田長沛處長表示，購物節自從去年加入雲端發票自動匯入功能增加便利性，鼓勵民眾使用雲端發票登錄自動累積消費金額，目前雲端發票登錄金額成績也十分亮眼，截至8月24日已累積6,553萬佔總登錄金額3成。同時民眾若在嘉義市店家使用電子支付（LINE Pay、臺灣Pay或Carrefour Pay）還可以加碼抽iPhone14 Pro等多項3C禮品，目前電子支付登錄金額也突破 777萬，比去年成績都有顯著的提升，顯見嘉義市推動數位消費成效良好，在嘉義市除了在超市店家可使用電子支付，傳統市場及夜市的許多攤商皆可使用，民眾及店家在電子支付使用上也有大幅度的提升。

連續4年嘉義市旅館業者配合購物節推出「住宿送嘉遊金600元」，今年有30家知名旅館參加，民眾只要入住特約旅館專案房型，就能獲得600元嘉遊金，可現抵住宿費與在地特約店家消費，今年再加碼100元咖啡金，嘉義市購物節歡迎大家暢遊嘉義市。每週三下午2時於嘉義市購物節FACEBOOK進行週週抽直播活動，接下來將會抽出萬元現金、家樂福成家大禮包價值(冰箱、電視及洗衣機)、IKEA轉角沙發床、不動產公會贊助的十臺光陽電動機車，最後一週會抽出第一大獎百萬名車乙臺兩名跟特獎兩百萬元鑽石套鍊！請大家把握機會登錄發票，幸運的民眾就可以把百萬名車開回家。

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