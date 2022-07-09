嘉義市購物節7／15開跑　大獎送「700萬輕豪宅」

▲刺激嘉義市購物節買氣，金石建設推700萬輕豪宅 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

搶攻國旅市場商機，嘉義市購物節今年搭配中央國旅補助方案將於7月15日起跑，8日在市府一樓中庭舉辦宣傳記者會。除持續推出「住宿送600嘉遊金、消費500抽大獎」等多項好康優惠外，黃敏惠市長更當場宣布，這次大獎由金石建設贊助，提供市值超過700萬元的25坪輕豪宅，歡迎全國民眾踴躍來嘉義市消費。

黃敏惠說明，嘉義市是雲嘉嘉南觀光休閒消費中心，去年主辦台灣設計展，成功讓國內外民眾看見這座老城市的創新活力。嘉義市購物節連續舉辦3年，發票登錄金額年年創下新高紀錄，前年創造出2.2億元商機，去年累積消費額更突破4億元，今年首次攜手在地知名建商「金石建設」，推出市值超過700萬元的25坪輕豪宅，成為2022嘉義市購物節最大獎項，另嘉義市不動產公會連續2年，贊助10台GOGORO電動機車，價值超過60萬元；嘉義市旅館業者更連續3年，推出「住宿送嘉遊金600元」，皆由每家參與飯店自行吸收，並未使用政府預算。

嘉義市購物節今年也再次與露天拍賣合作，推出嘉義市購物節線上商城，祭出專屬店家全面免運，活動期間不限交易金額，還可參加露天專屬線上抽獎活動。透過線上、線下刺激全民消費，再次帶動嘉義市國旅熱潮，也讓更多人看見嘉義市的「好生活」。

建設處表示，這次共有30家旅宿業者、超過500間特約店家共襄盛舉，串聯觀光景點、夜市、量販店、觀光工廠、百貨公司等，民眾只要在嘉義市購物節期間消費累積滿500元，就有一組抽獎序號。今年不僅調高抽獎累積序號組數，上限至100組，意即每人最多100次中獎機會，並持續舉辦「嘉購王爭霸戰」，把消費金額轉換為積分，登錄截止日累積積分最高者，可獲得價值13萬元精品包。另雲端發票登錄方式，也採歸戶後自動累積，鼓勵民眾多多使用電子支付與雲端發票。透過多項調整方案，讓民眾更好買、更好抽獎，為在地店家創造商機，整體登錄金額可望突破5億、再創高峰。

2022嘉義市購物節將於7月15日（週五）正式起跑，消費者只需憑111年7月15日起至111年9月11日間，營業稅設籍於嘉義市店家所開立的發票或電子支付（LINE Pay或台灣Pay）交易明細，加入嘉義市購物節LINE好友（ID搜尋@wubuywubobi）登錄憑據資訊，就有機會入住嘉義市輕豪宅，獎品總價值超過800萬元，期待全國民眾一同來嘉，輕鬆購、快樂住！