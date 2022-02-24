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購物節抽中9萬元飯店住宿券　換來longstay一次住滿30天

▲▼ 嘉義市2021購物節。（圖／讀者提供）

▲▼ 嘉義市2021購物節壹獎入住知名飯店30天卻意外讓得獎者民眾感到困擾。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市2021購物節喊出「消費500抽汽車」讓發票登錄活動更打破去年紀錄，締造出465,797,527元消費金額，更是去年2倍之多，頭獎高檔百萬名車及壹獎9萬多元住宿券等大小獎更在24日頒獎典禮中陸續頒出。頭獎由台中來嘉義買車的蘇素卿小姐順利獲得，而壹獎價值9萬多知名飯店三十天的住宿券則由住嘉義市的鄭姓民眾抽中，但她卻滿是愁容向《ETtoday新聞雲》表示，要趕在3月初就住進飯店一個月，除了沒度假感受更像是離家出走。

▲▼ 嘉義市2021購物節。（圖／讀者提供）

▲▼ 嘉義市2021購物節得獎名單及頭獎汽車。（圖／讀者提供）

鄭小姐表示，自己買了六百多元奶粉，興奮的參加發票登錄，24日被通知到現場領獎，於是急忙領獎後中午趕回公司上班，午後空檔才將住宿券拿出來看，但看到票券當下很傻眼，因為自己馬上要在228連假過後3月馬上住進飯店連續三十天，她覺得太沒彈性也不方便，她說，就算是外縣市民眾抽中，那麼急促的時間下很難有機會可以連續住一個月。

▲▼ 嘉義市2021購物節。（圖／讀者提供）

飯店接受記者詢問表示，該活動票券為贈品券無法轉售，也是經由活動主辦的公關公司簽約負責相關活動細節，票券入住期間會協議選在三月入住是肯定該月份有房，對於發生這樣的意外感到遺憾，但也正積極與得獎的鄭小姐協調票券分梯次、分天入住，甚至延後入住期限，希望積極補救，不讓消費者成為贈品孤兒。

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