嘉義市購物節7／1開跑　「滿千送百」2500萬待兌換

▲ 嘉義市購物節7月1日開跑 ，滿千送百最多消費滿5000送500現金。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2023嘉義市購物節於今年7月1日開跑，週週抽萬元現金，最後一週抽出頭獎2名分別獲得百萬名車，還有特獎1名獲得價值2百萬的鑽石套鍊，本屆購物節獎項價值總計破5百萬，吸引眾多民眾踴躍登錄，活動至今登錄金額近6千萬元。嘉義市今年持續加碼推出「市民專屬滿千送百」活動，將於8月1日起在市府1樓中庭，提供民眾持消費發票兌換現金。

主辦單位嘉義市政府建設處田長沛處長表示，嘉義市民只要憑7月1日起稅籍在嘉義市的店家發票，累積滿1千元就可以兌領1百元現金，每人最多可累計5千元發票，換5百元現金。市府自8月1日起受理兌換，嘉義市民於周一至周五(上班日)上午9時至下午4時，持足額統一發票、身分證正本，就可以到市府1樓中庭兌換。民眾若無法親自前來兌換，可委託代理人攜帶應備文件(申請人身分證正本、代理人身分證正本及足額統一發票)，每份號碼牌最多可申請5人份，每日限量受理800號，300名線上預約以及500名現場排隊，總金額共2千5百萬元，金額有限兌完為止。

田長沛表示，滿千送百活動大約於9月10日左右兌換完畢，活動期間市府提供預約系統節省民眾排隊等候時間，提醒民眾可提前3天至活動網站預約辦理時間，另外每日也於活動網站與嘉義購物節粉絲專頁直播現場叫號進度及即時剩餘金額，相關活動資訊連結也都有收錄在「愛嘉義APP」，民眾可以輕鬆點選查詢！

市府特別提醒嘉義市民，購物節登錄的抽獎發票與滿千送百兌換的發票無法同時使用，滿千送百兌換後的發票會回收做公益，在帶動民生消費同時，也為愛心加值，鼓勵市民一同消費換現金、做愛心。

嘉義市購物節發票登錄抽獎活動則到10月10日止，除了登錄發票週週抽萬元現金外，使用電子支付Line Pay、台灣Pay及Carrefour Pay消費還可以加碼抽iphone 14 Pro等3C產品。另外遊客入住嘉義市特約旅宿可獲得600元嘉遊金及100元咖啡金，可於嘉義市區統一超商、家樂福、耐斯百貨及多家餐廳等503間特約店家使用，讓民眾來嘉義市吃喝玩樂享好康，詳細活動資訊可見2023嘉義市購物節粉絲專頁。https://www.facebook.com/Chiayishoppingfestival。

嘉義市民專屬好康，詳情請上「滿千送百」官方網站查詢：

https://chiayi.choice-client2146.com/

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