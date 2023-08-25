麻豆文旦外銷加拿大啟航　麻豆區農會接單加碼18噸

▲台南市長黃偉哲出席台南文旦外銷加拿大啟運活動，啟運一櫃7噸台南文旦，25日麻豆區農會接單外銷加拿大再加碼18噸。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲21日，出席台南文旦外銷加拿大啟航，運1櫃7噸台南文旦銷往北美溫哥華國華超市及多倫多Maeli Market，25日由麻豆區農會接單外銷加拿大再加碼18噸，此次文旦主要銷往加拿大溫哥華及多倫多，預計於Save On Food 旗下的超市、PriceSmart Foods， 等其他的通路商鋪貨預計9月18日抵達加拿大。

台南文旦已進入產期，外銷作業正如火如荼啟動，2023年台南市預估生產面積1095公頃，產量約24700公噸，占全台35％，台南是全台文旦產區最早進入產季，麻豆區文旦生產面積839公頃佔台南第一，且品質優良遠近馳名，在市場上受到眾多消費者喜愛，更是中秋送禮應景首選。

麻豆區農會總幹事孫慈敏說明，近日精心挑選的一批麻豆文旦已經裝箱啟程，準備為加拿大消費者帶去台灣的美妙滋味。這一盛況歸功於麻豆果農的精心栽培和管理，以及當地氣候和土壤的優越條件。這些文旦是種植在充足的陽光和清新配合淨零排放的草生栽培環境，確保口感豐富多汁，風味獨特。這種出口成熟的麻豆文旦，將為加拿大消費者帶來優質的水果選擇，同時也豐富當地的水果市場。讓遠在加拿大的華人也能感受台灣的熱情。總幹事孫慈敏進一步說明，麻豆區農會近年積極推動產地團體商標、配合政府推動產銷履歷及溯源農糧產品認證，輔導農民取得多項認證，確保消費者購買到的都是品質優良的文旦。

台南市長黃偉哲表示，今年台南文旦在生產期間，氣侯穩定，採收前雨水多，致果肉更飽滿、多汁、大小均勻、果皮細緻，果實品質相當穩定，美北通路商每年選購台南文旦作為外銷首選，可見台南文旦的好品質受到國外消費者青睞，目前文旦外銷陸續進行出口，加拿大、新加坡、日本等市場，體現台南麻豆文旦不再仰賴單一市場，耀揚國際市場競爭優勢。

台南市政府農業局李建裕局長表示，今年「白露」節氣落在9月8日，「中秋節」落在9月29日，目前農友已陸續開始採收，預估距離中秋節約有40天的銷售期，市政府除了國外通路市場一再突破，國內行銷也已啟動，除了彙整文旦訂購資訊供全國消費者選擇，並辦理多場展售推廣活動，上架國內全聯大潤發及超商實體通路，國內外行銷併進，以期穩定農產品產銷，創造農民經濟效益。