吃柚子免剝皮！農糧署與7-ELEVEN推即食鮮果盒　還有10款文旦禮盒

▲農糧署與7-ELEVEN推出多款文旦禮盒。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中秋節將至，國產文旦陸續進入產季，農業部宣布與7-ELEVEN合作，引進台南麻豆、花蓮瑞穗兩大產區文旦，推出超過10款文旦鮮果禮盒及加工品，在全台近6800家門市，以及i划算平台販售，為方便消費者食用，今年更在台北市、新北市門市首推「麻豆剝皮文旦盒」即食鮮果盒，果肉輕鬆入口不沾手。

農糧署與7-ELEVEN今（21）日舉行「OPEN WITH柚產銷履歷文旦上市記者會」。農糧署長胡忠一表示，從現在開始到十月都是文旦產季，今年文旦產量增加，小果比例較往年增加9成以上，甜度品質都比往年好，往年每公斤價格約12元，今年上看15.5元，整體種植面積約3816公頃，預估產量可達7.1萬公噸，除了國內行銷外，也會拓展中國以外的市場，內外銷成績可期。

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胡忠一說，這次研選國內兩大產區台南麻豆、花蓮瑞穗文旦，配合國人送禮需求，從精緻小份量的單顆包裝、2入到5台斤等各種規格的國產產銷履歷文旦禮盒，而且上架前都經過產區農會以專業檢測儀器測試甜度與品質，且文旦從產區採收後，全程採冷鏈方式配送到店，品質絕對有保障。

7-ELEVEN表示，因應中秋送禮需求，帶動相關業績成長3成，去年短短3周線上平台就熱賣近3公噸的文旦，今年銷量可期。近年也觀察到小家庭、上班族送禮趨向包裝精緻、份量剛好的小禮盒，因而推出從單入、2入裝到重達5台斤的禮盒組。此外，9月4日也將陸續在雙北逾1500家門市推出嚴選老欉文旦、免剝皮的即食鮮果盒。





▲農糧署與7-ELEVEN攜手推廣國產文旦。（圖／記者楊惠琪攝）