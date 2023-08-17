史上最慘！加拿大西北地區野火狂燒　首府黃刀鎮2萬居民急撤

▲ 西北地區黃刀鎮進入緊急狀態。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大正遭遇史上最嚴重的野火季，火勢快速蔓延，西北地區（Northwest Territories）宣布緊急狀態，海伊河鎮（Hay River）約3000名居民連夜疏散，官員16日也下令撤離地區首府黃刀鎮（Yellowknife）及幾個較小的社區居民。

根據《路透》，加國全境目前有1000多個野火點在燃燒，光是西北地區就有230個，且正向黃刀鎮逼近，若再不下雨，周末恐怕蔓延至郊區。

黃刀鎮人口約2萬人，位於北極圈以南約400公里處，已有數千居民被迫撤離，且靠近亞伯達省（Alberta）邊境的小村莊Enterprise幾乎完全被13日的大火摧毀。

西北地區首長科克倫（Caroline Cochrane）說明，黃刀鎮部分居民正率先撤離，但仍呼籲保持冷靜，「我從沒見過這麼多車離開小鎮。出現各種謠言，但要準備好隨時撤離。保持冷靜，不要驚慌」，同時也警告，公路可能因火災風險突然關閉。

▲ 宣布緊急狀態後，居民清理家附近的樹林。（圖／路透）

消防當局指出，這場規模達16.3萬公頃的野火目前距離黃刀鎮僅17公里，17日恐怕燒到3號公路，也就是黃刀鎮唯一聯外公路，當局已對公路沿線部分地區發布疏散命令，「黃刀鎮面臨危險，我們正盡一切可能減緩火勢蔓延，保護社區。」

西北地區15日晚間進入緊急狀態，動員軍方協助滅火，並將部分居民空運至安全地帶。科克倫16日下午與總理杜魯道針對野火進行討論，據報杜魯道在會中重申聯邦政府持續提供援助的承諾。

熱浪襲擊加拿大西部，15日有多個地區白天高溫破紀錄，引發數百起失控的野火。瀕太平洋的卑詩省因大火迅速擴散，一度有80人被迫在山上一家民宿避難，包括房客及附近營地旅客，15日下午才乘車下山。