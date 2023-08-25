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黃偉哲同框氣象主播　教挑選好吃台南文旦小撇步

▲台南市長黃偉哲25日帶著「華視氣象到你家」主播馮薇之，前往麻豆文旦果園，分享台南文旦的魅力與挑選小撇步，希望民眾都能品嘗到最好吃的台南文旦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲25日帶著「華視氣象到你家」主播馮薇之，前往麻豆文旦果園，分享台南文旦的魅力與挑選小撇步，希望民眾都能品嘗到最好吃的台南文旦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋佳節將至，台南文旦陸續進入產季，台南市長黃偉哲25日帶著「華視氣象到你家」主播馮薇之，前往麻豆文旦果園，透過鏡頭讓大家一睹知名文旦產區清晨的果園風貌，黃偉哲並親自分享台南文旦的魅力與挑選小撇步，希望全國民眾都能品嘗到最好吃的台南文旦。

▲台南市長黃偉哲25日帶著「華視氣象到你家」主播馮薇之，前往麻豆文旦果園，分享台南文旦的魅力與挑選小撇步，希望民眾都能品嘗到最好吃的台南文旦。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲25日帶著「華視氣象到你家」主播馮薇之，前往麻豆文旦果園，分享台南文旦的魅力與挑選小撇步，希望民眾都能品嘗到最好吃的台南文旦。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲25日帶著「華視氣象到你家」主播馮薇之，前往麻豆文旦果園，分享台南文旦的魅力與挑選小撇步，希望民眾都能品嘗到最好吃的台南文旦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了介紹台南文旦的魅力，黃偉哲在節目中也教大家挑選好吃文旦的小撇步--挑選果粒較小的老欉文旦，就可以挑到果肉細緻、甜度高又順口好吃果實，也提醒大家文旦買回家後，經過至少一個禮拜的「消水」，會更好吃。

▲台南市長黃偉哲25日帶著「華視氣象到你家」主播馮薇之，前往麻豆文旦果園，分享台南文旦的魅力與挑選小撇步，希望民眾都能品嘗到最好吃的台南文旦。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲25日帶著「華視氣象到你家」主播馮薇之，前往麻豆文旦果園，分享台南文旦的魅力與挑選小撇步，希望民眾都能品嘗到最好吃的台南文旦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了廣受大家喜愛的麻豆文旦鮮果，黃偉哲也分享台南眾多文旦加工特色產品，包括柚子茶、柚子蔘、柚子和風醬等食品，還有柚子系列的洗沐用品。如果覺得中秋節送柚子不稀奇，推薦台南文旦系列產品禮盒做伴手禮，既應景又別出心裁。

▲台南市長黃偉哲25日帶著「華視氣象到你家」主播馮薇之，前往麻豆文旦果園，分享台南文旦的魅力與挑選小撇步，希望民眾都能品嘗到最好吃的台南文旦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業局表示，今年台南文旦在生產期間，氣侯穩定，採收前雨水多，果肉非常飽滿多汁、果實大小、品質都穩定，非常好吃。近期台南文旦兩次封櫃外銷到加拿大國華超市等廣大華人市場通路，也啟動了新加坡超市的展售計畫，並且積極拓展日本的超市販售新通路，不只讓國內，也讓國外民眾能品味優質台南文旦的魅力。拍攝現場市議員尤榮智、吳通龍也抵達關切。

▲台南市長黃偉哲25日帶著「華視氣象到你家」主播馮薇之，前往麻豆文旦果園，分享台南文旦的魅力與挑選小撇步，希望民眾都能品嘗到最好吃的台南文旦。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲25日帶著「華視氣象到你家」主播馮薇之，前往麻豆文旦果園，分享台南文旦的魅力與挑選小撇步，希望民眾都能品嘗到最好吃的台南文旦。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲25日帶著「華視氣象到你家」主播馮薇之，前往麻豆文旦果園，分享台南文旦的魅力與挑選小撇步，希望民眾都能品嘗到最好吃的台南文旦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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