中秋月圓做公益　陳怡珍、蔡旺詮與青果西施挺果農送文旦助弱勢

▲台南市議員陳怡珍、前議員蔡旺詮、青果西施也是台南市百業國際安平學會理事長顏嘉縈，共同發起中秋公益活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋將近，為讓弱勢家庭也能感受佳節的氛圍過個暖暖的中秋，連續3年由陳怡珍、蔡旺詮、青果西施也是台南市百業國際安平學會理事長顏嘉縈，共同發起中秋公益活動。

號召愛心人士及社團共同支持台南在地果農與台南市社會局合作，主打「您買一盒，我們再為您捐一盒」，分送給弱勢家庭，18日在台南市議會召開記者會，邀集各界善心人士共襄盛舉，社會局長盧禹璁也出席支持。

陳怡珍表示，活動由顏嘉縈理事長與蔡旺詮共同發起已連續3年不中斷，顏嘉縈素有「青果西施」的美名，這次不惜成本，與台南市社會局合作，推出「台南市社會局公益文旦禮盒」，主打「一盒10斤售價650元，您買一盒，我們再為您捐一盒給台南市社會局」分送給弱勢家庭。這是非常有意義的公益活動。此外，蔡旺詮也提到，透過這次的公益活動，除了力挺在地果農，也捐助弱勢家庭，讓他們能體會到社會上的善心，一起歡度佳節，活動目標為750盒以上，捐出的禮盒會由社會局依序轉送。

社會局長盧禹璁表示，感謝大家在中秋節能夠用行動來支持陪伴許多弱勢家庭，擔任局長7個月以來看到許多善行義舉令人感動，這次不僅做愛心，也把台南文旦行銷出去。

顏嘉縈理事長指出，她－直是蔡旺詮的秘書團隊，也以力行公益為理念，希望這次的活動能夠「拋玉引玉」，讓台南的愛和美被看見。而與會的海洋觀光農業發展協會理事長侯翠玲也表示，台南文旦是台南這季節最重要特產之一，這次活動也幫助了在地果農，讓台南共好，產業更好更平安。