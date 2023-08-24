全聯中元檔期倒數！連4天延長營業時間　多款日用品「買1送1」

▲搶攻中元節倒數，除了吃的喝的，全聯日用品祭出「買1送1」、「第2件5折」優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接中元節前4天採購高峰，全聯福利中心部分門市在8/26~8/29，將延長營業時間至晚上11點，其中8/26、8/27最後2天，全店日用品單筆消費每滿499元，即可現折50元；還有多項吃的、喝的、日用品祭出「買1送1」、「第2件5折」等優惠，民眾可把握機會手刀衝。

中原感恩拜拜倒數，全聯祭出超過3,000款商品挑戰全年最低價，8/26~8/29全聯部分門市延長營業時間至晚上11點，依照各店為主，期間使用全支付或PX Pay全額支付，單筆消費每滿1,000元共贈800限時福利點。

8/25~9/7還有進口泡麵、進口點心麵，推出會員單筆每滿300元，贈300福利點優惠。其中人氣熱銷農心辛拉麵，單包特價34元，一次買5包149元，平均一包只要29.8元；日清拉王非油炸速食麵，1袋5入，每袋特價149元，任2袋279元，平均1袋139.5元，想囤貨或嚐鮮都趁現在。

而8/26、8/27加碼最後2天，全店日用品單筆消費每滿499元，即可現折50元，搭配多款商品爆殺優惠，一次買齊最划算。其中家用紙類熱銷款，「舒潔抽取衛生紙棉柔舒適」單串特價180元，2串339元，把握8/26、8/27兩天，單筆買4串即可現折50元，平均1串只要157元。

另有「俏皮寶寶潔膚濕巾補充包」3入1組，單組210元，限時「買1送1」，平均1組只要105元。廚房必備「清淨海環保洗碗精」單瓶139元，買1送1，平均1瓶69.5元；「OP高效保鮮抗菌密封袋」單盒特價98元，買1送1，平均一盒銅板價只要49元。

▲超可愛佛手，上架首周狂賣超過8000個，在中元節最後一波8/25~9/1推出優惠價19元。（圖／業者提供）

此次全聯更與宜蘭傳藝中心聯名推出「佛手、佛眼糕餅」，因為外型過分可愛，一推出就在社群造成轟動，吸引不少民眾購買，上架第一周佛手就狂賣超過8000個，也接到不少廟宇的訂購單；而因應中元節第二波活動，佛手8/25~9/1推出優惠價19元，等於不到20元就能買回家。

而符合普度拜拜用途的商品，生鮮如豬五花肉條(帶皮)、熟食如客家鹹豬肉、阿里山茶雞與脆皮油雞，對比去年同期皆有雙位數成長。搶攻中元商機，再推多款生鮮商品爆殺價格，即日起至8/31雲林土雞骨腿切塊單盒原價169元，優惠價118元；豬五花肉條(帶皮) 即日起至9/7，每100g原價48元，優惠價每100g為39元。

金目鱸魚8/26~8/28三天限時下殺，單尾特價69元。8/25~8/31熟食同步推出豬雞品項特惠，脆皮油雞、阿里山茶雞每隻369元，不到400元就能買到全雞，價格超殺；客家鹹豬肉原價139元，現在只要119元。

而量販大潤發也在8/25~8/29最後倒數連續5天，推出消費單筆滿2000元，享9折現金抵用券，每人每卡期間限參加1次，單筆消費最高回饋5,000元現金抵用券。9/1起，大潤發攜手全支付再祭出限量回饋3重送，以全支付綁定大潤發聯名卡，消費滿1000元，最高享10.5%回饋。

▲超應景的「金紙吐司」先前推出大受歡迎，不僅可以拜拜又能吃。（圖／業者提供）

針對拜拜商品，大潤發先前推出「金紙吐司」受到消費者歡迎，開賣10天銷售超過千個；如今還有「元寶麵包」接力，象徵招財進寶，升官發財，售價69元。至於拜拜必備的三牲，也提供多種選擇，葷食有熟食三牲、素食則有「麵包三牲」、「至岡二果凍素三牲(全素) 」、「沙琪瑪素三牲」，價格帶149元~188元，還有多款零食拜拜箱，滿額贈發幣、送好禮。