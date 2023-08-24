台東縣環保局攜手公所及廟宇　合作再推紙錢集中燒

▲台東縣環保局攜手公所及廟宇合作再推紙錢集中燒 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

「今年中元節紙錢集中燒更便民了!」一年一度的中元普渡盛事將至，依照習俗，家戶、各行各業及廟宇等，都會隆重盛大準備豐盛的祭品祭拜各路好兄弟，為兼顧宗教信仰與維護空氣品質，繼清明節集中燒活動，台東縣環保局與台東市公所、卑南鄉公所、鹿野鄉公所、太麻里鄉公所、大武鄉公所及台東萬靈堂合作，提供紙錢集中服務，共7場次，此外，環保局也將於29、30日2天安排紙錢集中收運專車在市區巡迴，民眾若有紙錢焚燒需求可以至指定地點及時間，將紙錢交由工作人員集中焚燒。

台東環保局說明，今年中元節「紙錢集中服務」收運時間及地點分別為27日下午1點至3點30分在萬靈堂、29日上午9點至下午3點30分在台東市第三公墓、9月6日則有3個時段及地點，分別為上午9點至下午4點太麻里鄉三和殯葬園區、上午9點至下午4點卑南鄉泰安納骨塔、下午1點至5點在大武鄉第一公墓納骨塔、13日上午9點至下午4點在卑南鄉朝安堂、14日下午1點至3點30分在鹿野鄉后湖納骨塔(時間依各鄉鎮市公所公告時間為主)。

另環保局也安排於8月29、30日紙錢集中收運專車在市區巡迴，市區巡迴地圖與時間可至「台東縣環境保護局」FB粉絲專頁(https://pse.is/58pbzz)查看，民眾若有紙錢焚燒需求，歡迎依指定地點及時間將紙錢交給工作人員，就能換取一包平安米(萬靈堂場及收運專車場次除外)。