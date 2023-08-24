　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東縣環保局攜手公所及廟宇　合作再推紙錢集中燒

▲台東縣環保局攜手公所及廟宇合作再推紙錢集中燒 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣環保局攜手公所及廟宇合作再推紙錢集中燒 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

「今年中元節紙錢集中燒更便民了!」一年一度的中元普渡盛事將至，依照習俗，家戶、各行各業及廟宇等，都會隆重盛大準備豐盛的祭品祭拜各路好兄弟，為兼顧宗教信仰與維護空氣品質，繼清明節集中燒活動，台東縣環保局與台東市公所、卑南鄉公所、鹿野鄉公所、太麻里鄉公所、大武鄉公所及台東萬靈堂合作，提供紙錢集中服務，共7場次，此外，環保局也將於29、30日2天安排紙錢集中收運專車在市區巡迴，民眾若有紙錢焚燒需求可以至指定地點及時間，將紙錢交由工作人員集中焚燒。

台東環保局說明，今年中元節「紙錢集中服務」收運時間及地點分別為27日下午1點至3點30分在萬靈堂、29日上午9點至下午3點30分在台東市第三公墓、9月6日則有3個時段及地點，分別為上午9點至下午4點太麻里鄉三和殯葬園區、上午9點至下午4點卑南鄉泰安納骨塔、下午1點至5點在大武鄉第一公墓納骨塔、13日上午9點至下午4點在卑南鄉朝安堂、14日下午1點至3點30分在鹿野鄉后湖納骨塔(時間依各鄉鎮市公所公告時間為主)。

▲台東縣環保局攜手公所及廟宇合作再推紙錢集中燒 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

另環保局也安排於8月29、30日紙錢集中收運專車在市區巡迴，市區巡迴地圖與時間可至「台東縣環境保護局」FB粉絲專頁(https://pse.is/58pbzz)查看，民眾若有紙錢焚燒需求，歡迎依指定地點及時間將紙錢交給工作人員，就能換取一包平安米(萬靈堂場及收運專車場次除外)。

ET快訊
快訊／國家警報響了！　大雷雨襲2縣市
「神單」爆紅急喊停！　保險公司回應了
父獨留3歲女在家墜樓亡！媽媽痛哭求重判　判決出爐
29歲BMW男自撞火燒車慘死　父悲痛認屍
托嬰中心爆虐嬰！　11月女嬰「慘被拋摔還吊掛1hrs」
快訊／午後雨彈來襲！　13縣市大雨特報
快訊／陸宣布：今起全面暫停「日本水產品」輸入
西門町3m黃金蟒寵主現身！　曝牠逃家原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南庇護工場中秋禮開賣　黃偉哲：購買比直接捐錢更有意義

竹市推環保祭祀　響應「以功代金」做公益抽好禮

著眼北港未來　地方疾呼：北港轉運站開發應加速重啟

屏警枋寮分局新建工程經費4億元　成立採購廉政平臺

晨運婦遭迪奧妹酒駕撞死！　避免憾事再發生...台南警將強力執法

假冒里幹事詐取長者養老金　東警友善通報網奏效

台東縣環保局攜手公所及廟宇　合作再推紙錢集中燒

花蓮羅山景平3號橋9／1起全路幅復建施工　明年4月恢復通行

台中協尋冠軍警是他！3個月尋獲18人　同事曝秘訣「和這原因有關」

詐騙衰遇休假警　嘉義市保安警亮證件叫支援人贓並獲

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

受不了家中吉娃娃對外狂吠　男抱牠出門：你看！根本沒人

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

和平倡議被嗆「賣台」怒了！　郭台銘：希望蔡英文宣布台獨

救發紫嬰兒、啟用葉克膜新北消防超強！獲亞洲銀牌

陳盈潔2度聲請暫緩入監　檢以「身心狀態尚可」拒絕

台南庇護工場中秋禮開賣　黃偉哲：購買比直接捐錢更有意義

竹市推環保祭祀　響應「以功代金」做公益抽好禮

著眼北港未來　地方疾呼：北港轉運站開發應加速重啟

屏警枋寮分局新建工程經費4億元　成立採購廉政平臺

晨運婦遭迪奧妹酒駕撞死！　避免憾事再發生...台南警將強力執法

假冒里幹事詐取長者養老金　東警友善通報網奏效

台東縣環保局攜手公所及廟宇　合作再推紙錢集中燒

花蓮羅山景平3號橋9／1起全路幅復建施工　明年4月恢復通行

台中協尋冠軍警是他！3個月尋獲18人　同事曝秘訣「和這原因有關」

詐騙衰遇休假警　嘉義市保安警亮證件叫支援人贓並獲

日本「絕頂女神」狂撈近7000萬！自製戀愛筆記：不賣肉讓男人臣服

俄墜機現場「機尾殘骸」散落一地　瓦格納大樓亮起十字架哀悼

台南庇護工場中秋禮開賣　黃偉哲：購買比直接捐錢更有意義

進病房1舉動「觸醫院禁忌」！《棒棒堂》男星當場拐腳…秒鞠躬：打擾了

圍標搶億元核電工程！天道盟「村哥」判2年　台電收賄貪官判5年半

全台最辣英文老師性感照曝！最性感地方竟是「龍頭」

竹市推環保祭祀　響應「以功代金」做公益抽好禮

《英雄聯盟》新英雄美術圖流出論壇急刪　蜜大腿加裸足網喊好想舔

男歌手遭爆「夜店約妹回房間玩」！　女星揭內幕：公司花很多錢壓

「下架民進黨」成柯文哲第三目標　他批：失去「藍綠之外」超然立場

地方熱門新聞

彰化善人捐4000萬土地蓋衛福大樓　人找到了

淡水門牌誤編居民投錯里長　落選者傻眼

帶愛貓結紮3天後貓人永隔！飼主怒申訴　新北動保處出面助調解

東大門夜市「停車30分鐘70元」　花縣府回應了

淡水門牌誤編劃錯區　400居民投錯里長

新北蘆洲役男抽籤　警方趁勢宣導反詐騙「三要七不」

台東今年161人染性病　10人愛滋病

基隆水質異常變黃還發臭！台水道歉了

男誆買保險騙小錢　至少涉案4起

台中協尋冠軍警是他3月尋獲18人

婦遭酒駕撞死　警將強力執法

1歲女娃困車內南警成功救援

都計區雜草長逾60公分　限期未改善最重罰6千

800盒薯條大變身！「恐龍耀西」驚現斗六

更多熱門

相關新聞

台東惡男冒充村里幹事　專挑老人詐騙代辦年金

台東惡男冒充村里幹事　專挑老人詐騙代辦年金

台東出現冒充村里幹事的詐騙案例，專挑老人家稱要幫忙代辦老人年金騙取代辦費，警方今天表示，涉嫌男子已投案，將加強防詐宣導，也呼籲年長民眾注意。

農曆七月普渡供品捐作愛心　原鄉部落學童返校日開心領回

農曆七月普渡供品捐作愛心　原鄉部落學童返校日開心領回

黑熊中套索躲樹上　部落夫妻急通報救援

黑熊中套索躲樹上　部落夫妻急通報救援

公款私用招待衛福部長官　台東衛生局副局長遭起訴

公款私用招待衛福部長官　台東衛生局副局長遭起訴

台東縣府攜手瑩光教育協會邁向第3年

台東縣府攜手瑩光教育協會邁向第3年

關鍵字：

中元節紙錢台東

讀者迴響

熱門新聞

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」想湊12生肖

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

72.5萬！TOYOTA全新休旅售價曝光

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

熱低壓最快明晨成颱「蘇拉」　預計撲向台灣

快訊／扁女婿趙建銘車禍！開法拉利超車不慎撞騎士

南投新飯店！試營運優惠價1319元爽住

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

LISA脫到剩比基尼「浴室自拍」！

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

快訊／瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

抓包一番賞作假！孫生直擊衝突現場

更多

最夯影音

更多
郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸
批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面