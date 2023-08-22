全聯小編公開「愛情勒索嫌疑犯」！情勒金句大集結　致敬圖網笑噴

▲全聯小編PO一系列圖文公開「愛情勒索嫌疑犯」，滿滿七夕情勒金句大集合。（圖／Facebook／全聯福利中心）

記者林育綾／綜合報導

農曆七夕情人節到來，全聯福利中心小編今（22）日在臉書發布一系列圖文，公開各種「愛情勒索嫌疑犯」的經典「情勒金句」，包括「我很煩，對吧？」、「反正我也不重要。」、「不要說得好像是我一個人想過情人節。」最後一張圖則致敬所有「甘願為愛放棄自由的人質們」。

▲「案發原因：受害者提出想要與朋友出去玩」。（圖／Facebook／全聯福利中心）



全聯小編再度發威，特地在今日七夕情人節時，分享一系列「愛情勒索嫌疑犯」圖文，每一張都有一句經典的「情勒金句」，像是「我很煩，對吧？」小編也註解說明「案發時間，凌晨二點的一則訊息，令受害者睡意全無」。

▲「通常嫌疑犯先開話題，卻又表情微妙的將話題戛然而止」（圖／Facebook／全聯福利中心）



▲「談話過程中，當嫌疑犯趨於下風，會使出這項勒索技」（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲愛情勒索嫌疑犯其實想表達的是：「都你錯。」（圖／Facebook／全聯福利中心）

還有「如果我不在，你一定很輕鬆。」案發原因則是，受害者提出想要與朋友出去玩。「算了，沒事。」通常由嫌疑犯先開話題，卻又表情微妙的將話題戛然而止。另外也有經典的「你變了。」、「都我錯。」、「反正我也不重要」、「我都是為你好」。

▲「如此委屈，一瞬間，會心生憐憫與心疼」。（圖／Facebook／全聯福利中心）



▲「簡潔卻具有強大勒索力，在心中濺起漣漪」。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲「通常該說的都已經說完了，且只有多說，沒有少說」。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲「最經典的勒索方式，適用於老中青三代」。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲「高段的勒索話術，是誰不夠好，不想清楚不知道」。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲「愛情勒索嫌疑犯開始要將他付出的收回來了」。（圖／Facebook／全聯福利中心）

也有愛情嫌疑犯喜歡說「嗯。」小編也註解，「簡潔卻具有強大勒索力，在心中濺起漣漪」。最後連續三張圖文，讓農曆七月七號情人節當日勒索案件來到高峰，「情人節如果你想跟朋友一起過可以啊。但我比較喜歡我們單獨過，但看你啦。」、「我可沒說一定要過情人節」、「禮物是我逼你送的嗎？」、「我沒有在對你情勒喔。」

▲「請問，究竟是想要一起過，還是可以跟朋友一起過？」（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲「農曆七月初，這種勒索事件開始頻傳」。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲「農曆七月七號情人節當日勒索案件來到高峰」。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲「情人節後，也呼籲大家小心勒索餘波」。（圖／Facebook／全聯福利中心）



▲「愛情勒索犯絕對不會承認的事」。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲全聯小編致敬所有有情人。（圖／Facebook／全聯福利中心）

小編笑說，「情人節後，也呼籲大家小心勒索餘波」，也在最後一張圖文寫道「在情人節這天，向甘願為愛放棄自由的人質們，致上最大的敬意。」讓網友也笑說，「我還以為小編難得正經一次了 結果不出所料 最後一張才是重點吧」

其他網友也留言，「滿滿情勒啊！」、「全聯小編真的太強大」、「這篇可以放在台北當代博物館裡面展了耶」、「看完怎麼感覺一陣寒意從背後逼近」。