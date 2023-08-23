800盒薯條大變身！2米高可愛版「恐龍耀西」驚現斗六

▲斗六某連鎖超市內有一隻巨大恐龍出沒，仔細一看原來是用一盒一盒的「卡迪那95度c薯條」堆疊而成。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近日有民眾發現位於斗六一家連鎖生鮮超市內，出現高達2米的「恐龍耀西」仔細上前一看竟是用一盒盒薯條堆疊而成，配色與體型超真實又可愛，吸引不少親子上前合照。更有網友發文詢問，這到底是哪一位員工製作的，也太強了，希望活動後能索取。

下週三就是中元節，各家廠商陸續推出中元節限定祭拜供品，並為了吸引消費者的目光更使出渾身解術在賣場陳列下功夫，在斗六鎮南路一家連鎖超市中就有民眾發現巨大恐龍出沒，仔細一看原來是用一盒一盒的「卡迪那95度c薯條」堆疊而成，是超級瑪莉中的角色「恐龍耀西」，吸引不少民眾拍照打卡。

▲斗六某連鎖超市內有一隻巨大恐龍出沒，仔細一看原來是用一盒一盒的「卡迪那95度c薯條」堆疊而成。（圖／記者蔡佩旻攝）

聯華食品受訪表示，這隻恐龍耀西是由聯華公司陳列人員自行發揮創意拼組而成，這名同仁本身相當喜歡玩樂高，開會討論中元節陳列的時候即自告奮勇的提案，認真地仔細畫了手稿，總共花了3天共使用了800盒「卡迪那95度c薯條」，才完成這個超級可愛的「巨」作，作品完成後也很多婆婆媽媽帶著小朋友來拍照，超萌指數爆表。

▲聯華食品設計陳設人員用繪製出組裝「耀西」所需的結構及盒數，花了逾3天的時間完成。（圖／聯華食品提供）

聯華食品指出，中元節搶攻市場，除了用吸睛的陳列方式吸引民眾之外，也有許多中元節限定的款式，其中可樂果、卡廸那兩大品牌特別與《楓之谷M》聯名合作，看好玩家強大的號召力，讓遊戲中的經典角色躍上中元檔期最熱銷的拜拜箱、組合袋且每箱都有虛寶卡，此外在7/5－9/10加碼活動期間，加入品牌LINE官方帳號登錄發票，就有機會獲得iPhone14Pro等大獎。

馬力歐迷廖先生表示，其實馬力歐中的「耀西」並不是恐龍，他是一隻烏龜，早期螢幕畫質不佳所以背上的烏龜殼相當小，看不太清楚，在遊戲中的功能也都讓人誤認耀西就是隻恐龍，並且在2017年任天堂公司的電子遊戲設計師受訪時也表示，耀西在遊戲設定上其實是烏龜族的成員，才揭開其物種之謎。

▲巨大耀西令人驚艷，有網友發文詢問，這到底是哪一位員工製作的，也太強了，希望活動後能索取。（圖／記者蔡佩旻攝）