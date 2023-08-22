全聯36元便當「有菜有大雞排」！鄉民震驚求地點：比飯糰還便宜

▲網紅藍白拖發現了全聯販售的幸福餐盒，打折後只要36元。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／柯振中報導

為了響應政府政策，全聯福利中心現在推出了60元的「幸福餐盒」，開賣以來幾乎天天都完售，新的雞排主菜便當也相當受歡迎。不過，網紅「藍白拖」近期發現，這種幸福餐盒居然還會打折，且折扣後的價格只要36元，比10年前的便當價格還便宜，照片曝光後，瞬間引發討論。

藍白拖在臉書粉專上傳了2張照片，其中拍下了全聯的幸福餐盒，不過，這些幸福餐盒並非原價60元，而是又打了6折，最終售價只要36元，驚人的價格讓他直呼「比我十年前買便當的價格還便宜」。

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至於為何有這種不到40元的價格？是因為全聯食品會有「惜福時間」，只要接近販售截止的時間，便當就會打6折，而這款幸福餐盒也同樣適用，所以才會有如此驚人的折扣。

▼全聯便當驚人的售價引發討論。（圖／翻攝臉書／藍白拖）



照片被轉發到PTT上討論，也有吃過的網友表示，裡面除了有青菜與南瓜、白飯，雞排主菜也是厚實又大塊，「36元有肉有飯又有菜，根本無敵了吧？有沒有八卦？」

眾人看完驚人的折扣，開始不斷留言敲碗，「雞排聽說很好吃」、「X在哪邊，留一盒給我」、「我家巷口的便當都被秒殺，哪可能等到」、「光是一個超商飯糰可能就超過36元了」、「35小碗滷肉飯還沒有菜」、「我這裡都是上架就賣完，沒有打折QQ。」

至於幸福餐盒哪裡有賣？「幸福食材網」的官方網頁當中，有個「幸福元氣站一覽表」，點入就能夠查詢，也能夠直接點此來查看據點，搜尋離家近的銷售商家。